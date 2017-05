Encuentran putrefacto a anciano en Ixhuatlán del Sureste Tweet El octagenario Felipe Morales Morales, fue encontrado en su domicilio particular la noche del lunes, en estado putrefacto, se presume que las causas de la muerte fue un infarto Ixhuatlán del Sureste - 2017-05-10 19:15:35 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-10-19:16:29 Ixhuatlán del Sureste En esta condición fue encontrado el campesino Felipe Morales Morales de 81 años El octagenario Felipe Morales Morales, fue encontrado en su domicilio particular la noche del lunes, en estado putrefacto, se presume que las causas de la muerte fue un infarto.



En base a la información proporcionada a la Agencia Imagen del Golfo, el hallazgo fue realizado la noche del lunes, debido al fétido olor que provenía del domicilio de Felipe Morales ubicado en la ranchería conocida como las Abejas, del municipio de Ixhuatlán del Sureste.



La curiosidad de algunos vecinos, los llevo la vivienda del hoy occiso ya que no lo habían visto desde el pasado viernes, y fue entonces que observaron el cuerpo en estado de descomposición por lo que de inmediato dieron aviso al agente municipal y a las autoridades policiacas para que realizaran de levantamiento del cuerpo del campesino.



Cabe hacer mención que se logró saber que las causas de la muerte de Morales Morales, fue debido a un infarto que presuntamente debió de haberle ocurrido el día sábado. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario