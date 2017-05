Debe PRD analizar alianza con PAN: Montes de Oca

El Partido de la Revolución Democrática debe analizar si le conviene aliarse con Acción Nacional para el 2018 o mejor aún, considerar construir una gran alianza de las izquierdas, aseveró Juan Montes de Oca López, consejero estatal PRD.



Afirmó que en la alianza PAN-PRD del 2016 en Veracruz el partido del sol azteca no logró sentar las bases de la plataforma de gobierno que ha enarbolado durante mucho tiempo y su presencia en el gabinete es muy reducida y de poca injerencia en las políticas públicas.



Añadió que en el tema político-electoral esa alianza se quedó corta para reconocer la importancia del PRD.



“Nosotros tendríamos en estos momentos que hacer una evaluación de posicionamiento y de fortalecimiento a la base estructural del PRD, porque la rentabilidad electoral es muy diferente la del PRD y la del PAN.



“Tendríamos que desmarcarnos de lo que hoy el PAN trae en ese posicionamiento electoral, y la estrategia que trae el PRD. El PRD tiene que hacer lo suyo, no dejarse arrastrar por la inercia de esta alianza”, aseveró Montes de Oca.



En consecuencia resaltó que se debe meditar si al PRD le conviene volver a aliarse con Acción Nacional para la elección presidencial o ir en una unión de izquierdas, más allá de que la convoque Andrés Manuel López Obrador o no.



“En 2018 se juegan otras cosas, son otros escenarios. No debemos perder de vista lo que está pasando en el Estado de México, que es un pequeño indicador, no es lo definitivo pero sí un pequeño indicador de lo que está pasando en el país en torno a la clase política y a nuevos actores con otras fuerzas políticas que están emergiendo.



“Aspiro a que se cree un gran polo de izquierda con organizaciones sociales, organizaciones campesinas, con el ciudadano de a pie y sobre todo con los partidos políticos locales y nacionales que podamos crear ese polo de izquierda para parar políticas neoliberales”, subrayó Montes de Oca.



Remarcó que más allá del llamado de López Obrador, el llamado es el que está haciendo la sociedad ante su hartazgo hacia la política actual y por el desgaste de la clase política y de todos los partidos.



Admitió que López Obrador es un político importante no sólo en México, sino en América Latina, pero él trae su ruta, y el PRD debe trazar la propia.



“Hoy el PRD tiene que valorar su participación en esa alianza con el PAN en el 2018 y fijar un posicionamiento a ras de tierra y recuperar lo que el PRD por sí mismo ha perdido”, aseveró el consejero estatal.