Necesario que el fuero se eliminado: PES

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-10-14:44:30 Tuxpan El diputado federal por Veracruz del partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, calificó como una vergüenza que los diputados del PRI y del PAN, no hayan permitido el juicio de procedencia que permitiera llevar al pleno de la cámara la discusión el desafuero del también legislador veracruzano Tarek Abdala Assad, a quien se investiga por su relación con el caso Duarte. El diputado federal por Veracruz del partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, calificó como una vergüenza que los diputados del PRI y del PAN, no hayan permitido el juicio de procedencia que permitiera llevar al pleno de la cámara la discusión el desafuero del también legislador veracruzano Tarek Abdala Assad, a quien se investiga por su relación con el caso Duarte.



Entrevistado a su visita al municipio de Tuxpan reiteró que ante estos casos es necesario que el fuero sea eliminado, ya que esta figura es sinónimo de impunidad.



"El fuero en este país se ha convertido en impunidad, esa inmunidad procesal, se convirtió en impunidad, por lo tanto no podemos permitirlo como partido Encuentro Social, estamos totalmente en desacuerdo".



En ese sentido, reiteró que insistirán en el tema de Tarek Abdala, pues "los corruptos deben tener su sanción correspondiente" ya que no pueden escudarse en el fuero.



"Estamos a favor de la justicia, no puede haber más impunidad en este estado, en este país porque ha lastimado mucho a la sociedad la impunidad y la corrupción".



Según palabras de Guízar Valladares, desde el 2015 el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores Cervantes, presentó la iniciativa para eliminar de la constitución mexicana, el fuero.



"Para que estos casos como el de Tarek y otros diputados más, que seguramente van a salir a la luz pública no vuelvan a suceder (...) seguiremos insistiendo en la eliminación del fuero de la constitución general de la República , es una propuesta del partido Encuentro Social y queremos que las otras fuerzas políticas las lleven al pleno y se apruebe".



Hizo un llamado a los demás integrantes de los partidos políticos para que sean congruentes y aprueben esta iniciativa.



Cabe recordar que gozan de fuero, diputados, senadores y los servidores públicos del país.