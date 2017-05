Madres alzan su voz: Lucía halló en Colectivo Solecito un rayo de esperanza en la búsqueda de su hijo

“Su único delito fue vivir en Veracruz, en donde la seguridad nadie te la garantiza”, recrimina Lucía Díaz Genao, madre del desaparecido DJ ‘Patas’, una joven promesa de la música electrónica porteña.



Luis Guillermo Lagunes Díaz quien empezó su exitosa carrera como DJ desde los 14 años, fue sustraído de su casa en el fraccionamiento Reforma una madrugada del 2013.



El 28 de junio cambió la vida de Lucía para siempre, quien desesperada pagó el rescate, proporcionó un vehículo y demás peticiones de los delincuentes con tal de recuperar a su hijo con vida. Nunca tuvo noticias del paradero de su hijo hasta el momento.



En esa época Veracruz era otro, los tiempos violentos estaban a punto de azotar el Puerto. El empresario de 29 años quien poseía un negocio de entretenimiento se vio amenazado por delincuentes que le exigían 45 mil pesos por concepto de pago de piso o protección.









Crimen organizado



Ante la llegada de un nuevo grupo delictivo que peleaba por el mismo territorio le exigieron que pagara una cantidad similar o se atuviera a las consecuencias.



“Las autoridades no hicieron absolutamente nada, la cuestión es que en México la investigación está en un atraso total. Nunca han hecho algo real, pura simulación”, expresa la indignada madre, al no obtener resultados después de tantos años de lucha.



La simulación se da cuando hay videos de personas que durante un mes retiraron 200 mil pesos de la tarjeta de débito de Guillermo, compraron artículos y las autoridades perdieron las evidencias así como los datos de la tarjeta, expone la madre.



Se pidió a Fiscalía de Personas Desaparecidas que siguiera el hilo conductor de la tarjeta y retiros pero misteriosamente nunca se realizó. De ese tamaño es la investigación en México, verdaderamente nula, señala la afectada.





Nace Solecito



Sumida en la oscuridad Lucía se encontraba en depresión por la pérdida de su hijo. Hasta que un rayo de luz la iluminó y fundó junto con otras mujeres que padecían la misma situación un grupo de ayuda.



“Encontrar a nuestros hijos era que el sol volviera a brillar para nosotros”, indicó.



El Colectivo Solecito les trajo luz a tantas madres que estaban sufriendo solas en Veracruz. Más de 140 familias con desaparecidos se unieron al movimiento en la zona del Puerto, Córdoba y Cardel.



Las madres ante el estado fallido y la incapacidad de las autoridades para darle respuestas del paradero de sus hijos, constituyeron una brigada de búsqueda y localización.



“Ya llevamos 127 fosas con 225 cuerpos, hemos hecho un trabajo colosal, pagados por nosotras mismas con actividades para conseguir el dinero. Pagamos 10 mil pesos semanales a cavadores”.



La coordinadora del colectivo explica que como la mayoría de las integrantes son mujeres mayores, no todas son atléticas, ni fuertes para cavar por lo cual es necesario pagar los servicios de cavadores, sin embargo muchas de ellas excavan con la esperanza de encontrar a su familiar.



Tenemos que seguir buscando, es la realidad. Tenemos que hacer el trabajo del gobierno, expone Lucy, como cariñosamente es llamada por las compañeras del colectivo a quienes alienta día con día de continuar con la lucha.







Veracruz, monumento a la degradación



Con el pasado hallazgo de una enorme fosa en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe en Veracruz que le concedió al estado el calificativo de uno de los cementerios clandestinos más grandes del País, Lucy opina que es un monumento que encierra lo peor de la humanidad y la degradación.



“Santa Fe es un monumento gigante a la realidad en México de la falta de seguridad, de lo atrasado de la justicia y la investigación, de la indolencia de las autoridades, de la corrupción gigantesca en todo orden. México no es el país que el mundo cree que es”, señala.



Con estas lapidarias declaraciones la lacerada madre informa que este 10 de mayo conmemorarán este simbólico día realizando una marcha que parte del Tranvía del Recuerdo a las 5:00 de la tarde.



“El 10 de Mayo es una daga en el corazón de una madre que tiene a su hijo desaparecido. Vamos a luchar, vamos a hacer nuestra marcha porque quedarnos en la casa es prácticamente morirnos, es tan doloroso que cualquier cosa es preferible a quedarte en la casa el día de las madres”.



Las desapariciones siguen sucediendo en Veracruz, sin embargo Lucy argumenta que no quieren dar las nuevas cifras, que se mantienen herméticos. Por si fuera poco se quejó en calidad de la madre de un desaparecido que no se cumplen los protocolos y además no se toman las pruebas de ADN porque no hay recursos en las arcas.





Autoridades, coludidas con el crimen, su teoría



Julio César Martínez Montalvo, padre de familia de 32 años de edad, se despidió de su hijo de 7 años y de su esposa antes de partir con dos amigos hacia Alvarado para cobrar un dinero.



El joven viajaba a plataforma a trabajar periódicamente, mientras descansaba ayudaba a su mujer a atender un negocio de jugos que tenían en su casa.



El 24 de junio del 2015 su madre Eli Montalvo Fomperosa tuvo un cruel presentimiento al ver que dieron las 8 de la noche. Siguió esperando pero desafortunadamente jamás regresó.



La madre manifiesta que la búsqueda de su hijo desaparecido desde hace 2 años ha sido muy difícil, ya que las autoridades solo le daban largas, los atendían pero no había ningún avance en la investigación.



Eli al ver la situación decidió hacer el trabajo de búsqueda ella misma por la incapacidad de las autoridades de darle respuesta.



“Nos convertimos en detectives, en abogados, tomamos cursos de antropología forense para buscar en las fosas de Colinas de Santa Fe”, cuenta.



La queja de la progenitora del desaparecido es que todo el tiempo le dicen que su hijo andaba en malos pasos cuando ni siquiera lo conocían. Además que la tratan como si fuera la Reina del Sur, de lo peor, cuando desaparece gente de todas las edades en el estado hasta niños que nada tienen que ver con la delincuencia.



Una de las teorías de esta madre desesperada es que las investigaciones no avanzan porque muchos policías o gente del gobierno estaba mezclada en estos hechos y por temor o complicidad no prosperan los casos.



De 150 madres que integran el Colectivo Solecito únicamente 6 han encontrado los restos de sus hijos desaparecidos.



Eli explica que es difícil realizar la labor de búsqueda ya que primero se capacitan a las interesadas, hacen la búsqueda con varillas, escarban y una vez encontrados los restos se les avisa a la Policía Científica, así como a la Fiscalía para que ellos se encarguen.



La madre expresa que a pesar del temor que siente por las amenazas que ha recibido durante las búsquedas, ella seguirá intentándolo porque es más grande el amor por su hijo que todos los riesgos que esto representa.