Dan amor de madres en el Hogar del Niño

Dos niñas nacieron del vientre de Mélida pero ahora ella es madre de 17 pequeñines.



Mélida las cuida de lunes a viernes mientras sus verdaderas madres trabajan y hacen un esfuerzo por mantenerlas, aunque en el acto deban permanecer separadas.



María del Carmen Mélida Fuentes es cuidadora en el Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora”. Su historia como niñera inicia hace 20 años, en 1997, sin embargo la experiencia de convivir en el hogar se remonta a su niñez, cuando su madre tomó la decisión de internarla a ella y a sus dos hermanitos.



“Yo soy una interna más del Hogar del Niño, primero fui una niña, fui una alumna (…) yo estaba aquí porque era necesario, mi madre no nos podía cuidar, no nos podía atender. Éramos tres que nos internó mi mamá. Nos internó a pesar de que ella trabajaba”, platica Mélida.



Sentada en uno de los sofás del pabellón “B” de niñas, María del Carmen recuerda a la niña que a los 11 años fue internada en el hogar junto a sus dos hermanos. Es muy difícil separarte de tus padres, platica.



Sin embargo los niños tienen el don de curar la sensación de tristeza que provoca la lejanía del núcleo familiar. Juegan, comparten y se fortalecen entre ellos; a la semana la mayoría se integra.



Ahora María del Carmen es una mujer de 63 años, es madre de dos mujeres y abuela. Sus hijas ya eran adolescentes cuando decidió volver a criar. Esta vez los niños no llevaban su sangre, eran hijos de mujeres con carencias económicas y falta de tiempo para atenderlos, niños que fueron depositados en el internado a falta de una vida mejor.



“Nadie se puede negar al amor que te dan los niños”, antepone al describir su trabajo como cuidadora aunque su vocación se encontraba en el área de cocina.



María del Carmen y otras seis mujeres en el pabellón de niñas se encargan de atenderlas como si las hubieran parido, les ayudan con su tarea, a bañarse si lo necesitan, a buscar su ropa, las peinan y las cuidan si se enferman.



Ellas son quienes calman sus pesadillas a media noche y quienes las tranquilizan cuando despiertan llorando porque extrañan a su familia, quienes las abrazan y les dan el afecto que entre semana no pueden tener de sus verdaderas madres.



En el Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” hay mujeres que desempeñan el rol de madres a pesar de que no parieron a ni uno de los 80 niños que permanecen internados en este organismo de lunes a viernes. Algunas de ellas fueron internas, otras aquí han podido encontrar el amor del hijo que nunca pudieron tener.







Como ser madre...



María Esther Espinoza Lagunes es una técnico en Puericultura de 41 años de edad que hace 10 años cuida a un grupo de niñas en la casa hogar.



Ella no tuvo hijos pero ha encontrado su descendencia en cada una de las niñas que ha tenido a su cuidado.



“Tengo 13 niñas a mi cargo, tengo dos sobrinos y con todos ellos me he formado como madre. Con el cariño que les da uno, con un apapacho ellos te responden… la verdad no tengo hijos pero el escucharlos y el verlos nos hace ser como una mamá”, platica.



Si María Esther pudiera definir en una palabra su vínculo con las niñas ella la describiría en ternura y a ello le sumaría el aprendizaje que otorgan a los adultos.



Los consejos de las “doñas”, como las niñas las llaman, hacia sus pequeñas hijas ajenas es que estudien, que se cuiden, que se respeten y que se conviertan en seres humanos útiles para la sociedad.



Las mujeres que laboran en el Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora”, destaca Dulce Ávila, jefa de cuidadoras, entregan a diario lo mejor de ellas para proteger a los niños que se albergan en este lugar tal y como si fueran sus madres.