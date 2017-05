Hieren a tamsero tras supuesto robo en Veracruz

Un obrero de Tamsa fue herido de un balazo en su pierna izquierda por hombres armados que lo despojaron de 25 mil que había retirado de un banco.



Datos aportados por la esposa de la víctima indican que a temprana hora de este martes Miguel C. E., d 59 años, acudió al Banamex ubicado en la colonia Los Pinos por retirar dicha cantidad de dinero.



Minutos después, abordo de su auto Nissan Platina se dirigió a plaza Mega Las Palmas para realizar compras y pagos.



Ya en el estacionamiento y apunto de bajar, se le acercaron dos hombres abordo de una motocicleta Honda Cargo, color blanco y lo amagaron con una pistola.



“Me pidieron el dinero, pero al negarme comenzamos a forcejear, hasta que me disparon en la pierna y no me quedó otra más que entregarlo”, relató Miguel C.



Con el botín los agresores huyeron a toda prisa hasta perderse de vista por calles de la colonia Vías Férreas , mientras que la víctima pedía auxilio a gritos y se desangraba en el interior del coche.



Fueron parámedicos de la Cruz Roja quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a la clínica 14 del IMSS para su valoración médica, donde su estado de salud fue reportado supuestamente como delicado.



Del hecho tomaron conocimiento elementos de la Policía Estatal, Naval y Fuerza Civil, los cuales además implementaron operativos por la zona para dar con los asaltantes, sin tener éxito.



Más tarde autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del casquillo percutido calibre 45 que fue hallado en el piso.