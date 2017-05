Debemos poner atención en nuestros hijos: Rosa Barocio

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-09-20:58:22 Coatzacoalcos Rosa Barocio expuso la disciplina con amor para los hijos a través de la conferencia “Mi hijo tiene un chip digital”

La conferencista internacional Rosa Barocio, estuvo presente en esta ciudad para impartir una interesante charla denominada “Mi hijo tiene un chip Digital” donde se mostró como hacerle frente como padres ante el acceso que tienen los menores a la tecnología y las redes sociales.



Rosa Barocio abordó de los riesgos que se tiene cuando los padres no se ocupan y dejan a los niños frente a la tecnología, cuando los menores no se duermen por estar chateando y ver contenidos que no les corresponden.



Donde los pequeños pueden conocer a personas en las redes y que pueden ser víctimas de ellos, por lo que los padres tienen que integrarse a lo que ven sus hijos.



El reto que tiene los padres es que están muy ocupados, muy acelerados, estresados, ocupados por la situación económica, tener éxito en su trabajo y no están presentes con sus hijos.



El riesgo es la falta de atención por parte de los padres con sus hijos, ya que tienen una gran responsabilidad, misma que no se la pueden dejar a los medios o utilizar a la tecnología como una “nana” para que no se ensucien, no den lata o estar entretenidos y que trae consecuencia graves en el desarrollo físico, emocional e intelectual.



Cuando los padres tienen una conexión clara con sus hijos, no pueden verse afectados con situaciones como lo que ocurre con eso de la llamada Ballena Azul, toda vez que la comunicación con los hijos es fundamental.



Rosa Barocio, quien ha publicado libros como Disciplina con Amor, Disciplina con Amor para adolescentes, Disciplina con Amor para Abuelos, Disciplina con Amor en el Aula, Disciplina con Amor tu Temperamento y Disciplina con Amor tus Emociones.



De igual forma la conferencista recomendó el libro denominado “A un click de Distancia”, escrito por Regina Novelo que viene a ser de gran ayuda para los padres.