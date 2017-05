Matan a hombre de un machetazo en Mina

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-09-18:40:59 Minatitlán Momentos que el cuerpo fue llevado al SEMEFO

Con un machetazo en el hombro derecho, fue hallado asesinado una persona desconocida de unos 45 años de edad, la tarde de este martes, frente a la barda de un domicilio de conocido líder sindical.



Imagen del Golfo, al acudir al lugar del hallazgo registrado a las 13:45 horas, en la calle Orquídea esquina Gardenias de la colonia Costa de Marfil e indagar entre los vecinos, comentaron que posiblemente lo lesionaron de mortal herida durante la madrugada, ya que alcanzaron a escuchar unos gritos, pero debido a la oscuridad no pudieron observar de quien se trataba.



Fue por la tarde, cuando un colindante se percató que frente a una barda, estaba una persona tirada entre la maleza y no contaba con signos vitales, de inmediato avisaron a las corporaciones policiacas quienes acudieron a comprobar lo dicho por la persona de manera anónima.



Posteriormente los elementos de la Policía Estatal y Naval, acordonaron aproximadamente 200 metros para evitar que los reporteros de fuentes policiacos no tomaran fotos de la persona asesinada en ese lugar.



Fueron los Ministeriales al mando de Felipe Román Vela y Periciales quienes levantaron las diligencias correspondientes y luego ordenaron que el cuerpo fuera subido a la ambulancia para trasladar el cuerpo del desconocido al Servicio Médico Forense para la autopsia de rigor.