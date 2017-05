El PRI lanzó este martes un nuevo spot en el que crítica de nueva cuenta al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



En este promocional, el líder priista, Enrique Ochoa Reza, cuestiona si el ex candidato presidencial es un inocente o un cínico para no darse cuenta de los actos de corrupción de sus colaboradores.



“Al paso de los años, hasta parece que López Obrador es inocente. Tan inocente como René Bejarano, “El Señor de las Ligas”; tan inocente como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas; tan inocente como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón; tan inocente como sus amigos Los Abarca, que son de terror. López Obrador, más de 20 años ¿y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores, que se llenan los bolsillos de dinero en efectivo en tu nombre? ¿Eres tan inocente? ¿O cínico?”



Con información de: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/pri-lanza-nuevo-spot-contra-amlo-295