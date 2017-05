Ejecutado en Covarrubias era narcomenudista

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-09-18:33:45 Hueyapan de Ocampo A orilla del Río San Juan, en la localidad Covarrubias, de Hueyapan de Ocampo, localizan cuerpo sin vida de Freddy Díaz Vargas, originario de Acayucan

Autoridades ministeriales confirmaron este martes, que el cuerpo localizado en una fosa clandestina en la localidad Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, correspondió al del joven Freddy Díaz Vargas, de 19 años de edad, originario del municipio de Acayucan, pero actual residente de esta localidad, quien presuntamente se dedicaba al narcomenudeo.



Como se informó de manera oportuna, fue durante la tarde – noche de este lunes, cuando trascendió la localización de un cuerpo sin vida a orilla del rio San Juan, frente a la colonia Juan Bosco.



Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo llevar a cabo la noche del lunes, la exhumación del cadáver, debido a que no contaban con la orden del juez, por lo que los trabajos se realizaron hasta este martes al mediodía.



Beatriz Díaz Reyes, tía del ahora occiso fue quien llevó a cabo la identificación del cuerpo.



De acuerdo a fuentes policíacas, el joven quien actualmente tenia domicilio en el conjunto habitacional Aarón Sáenz Garza, habría desaparecido desde hace 4 días, sin embargo la familia no denunció los hechos, porque para ellos ya era común sus prolongadas ausencias.



El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley, en tanto que las autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación.



En los corrillos policíacos se dijo que Díaz Vargas, se dedicaba a la venta de droga, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.