Prevalecerá el calor en Las Choapas: PC Tweet Protección Civil municipal dio a conocer que, el calor fuerte continuará en los próximos días y por ello, recomendó a la ciudadanía ingerir abundantes líquidos para evitar los “golpes de calor” Las Choapas - 2017-05-09 18:26:35 - Yanet Hernández / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-09-18:26:56 Las Choapas El calor no se tolera en la localidad Protección Civil municipal dio a conocer que, el calor fuerte continuará en los próximos días y por ello, recomendó a la ciudadanía ingerir abundantes líquidos para evitar los “golpes de calor”.



El director de la dependencia, Arturo Rodríguez Guzmán manifestó que, el calor permanece en la localidad, ya que este mes está considerado como el más caluroso del año, alcanzándose temperaturas de hasta 43 grados Celsius.



Subrayó que, “las personas deben ingerir muchos líquidos y no exponerse a los rayos del sol, porque puede causar efectos en la piel, pero sobre todo, deshidratación en los adultos mayores y niños”.



En los recientes días se han registrado temperaturas de hasta 40 grados Celsius al día, siendo uno de los municipios del sur más calurosos, por lo que es necesario hacer caso a las recomendaciones de las autoridades locales.



Asimismo se pidió a los ciudadanos hacer caso a las recomendaciones para evitar la deshidratación en las personas, pues hasta el momento no se han atendido a ciudadanos afectados por el calor. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario