Agreden a Brenda Zambrano de Acapulco Shore

Redacción Foto tomada de IG: brendazambranoc

Brenda Zambrano ex integrante del reality show, Acapulco Shore, transmitió un video en vivo desde su cuenta de Facebook para relatar una presunta agresión que sufrió en un bar de Cancún.



Mediante transmisiones en vivo, hizo del conocimiento público que la golpearon sin piedad y que los elementos de seguridad no hicieron nada para ayudarla, dejando en claro que ella no provocó la riña.



Brenda explicó en la grabación que una de las empleadas del lugar le quebró una copa en la oreja y afirmó que el personal de seguridad intentó quitarle su celular para borrar los videos.



Brenda llegó a Acapulco Shore en la segunda temporada para sustituir a Joyce, ex participante quien solo se presentó en la primera emisión.



Finalmente, salió del programa al argumentar que lo había disfrutado, sin embargo no había hecho amistad con nadie y no se había sentido agusto con el ambiente del programa.



Hasta el momento se desconoce el motivo exacto por el cual Zambrano fue agredida de tal manera.







Con información de 24-HORAS

