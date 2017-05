Túnel lleva a la quiebra a negocios de Coatza

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-09-13:04:04 Coatzacoalcos Comercios del centro de Coatza, cercanos a los accesos al túnel, señalan que sus ventas han caído casi 50 por ciento y varios de ellos podrían cerrar.

Comercios cercanos a la zona de acceso al túnel, del lado de Coatzacoalcos, han visto reducidas sus ventas hasta en 50%, señalan los encargados y algunos propietarios, debido al cierre de la Calle Carranza.



Y es que a principios de abril pasado, la citada avenida a la altura de General Anaya fue cerrada con vallas de concreto y malla ciclónica,



Desde entonces, señalan los comerciantes, inició la caída de sus ventas tanto de taquerías, una tienda de ropa, un negocio de pollos y hasta un bar tradicional del centro de la ciudad.



Este martes en un recorrido que Imagen del Golfo hizo por el lugar, los comerciantes señalaron que están a punto del cierre y otros buscan locales para reubicar los negocios.



Un joven encargado de una pollería, señaló que antes vendía alrededor de 180 piezas preparadas y desde la colocación de las vallas, sus ventas han caído más del 50%.



“Ahora solo se vende entre 70 o 50 pollos al día, lo que consideran sus jefes no es viable y están en busca de un local para poder instalarse en el centro pero que sea más accesible.



“Ya no es negocio, yo llevo siete años aquí y la pollería lleva 10 años, antes los clientes daban vuelta por Carranza y podían llegar, ahora dicen que ya no les conviene porque tienen que dar la vuelta hasta Colón”, dijo el empleado



Por su parte , el propietario de una tradicional taquería ubicada sobre la avenida Carranza casi General Anaya, dijo que el día 30 de este mes cerrará su negocio, ya que sus ventas se desplomaron a raíz del cierra de Carranza y la reubicación de la terminal de transportes foráneo.



También cerró un bar que se ubica frente a General Anaya y trascendió que los dueños de otro bar tradicional el cual se ubica en Carranza y Avenida General Anaya, cerrará la parte baja de su negocio.



Presuntamente lo anterior se debe a que ha caído la asistencia de clientes además de los constantes asaltos, a pesar de que hay vigilancia policiaca continua.



Los comerciantes culpan al túnel sumergido del daño a sus negocios, aunque también reconocen que la situación económica que impera en la ciudad y la región es forma parte del motivo de su cierre o reubicación.