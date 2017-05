Aunque muchos no quisieran, Tigres está en la liguilla: 'Tuca'

JAM MEDIA/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-08-21:28:00 Redacción

El estratega de Tigres, Ricardo Ferretti, aseguró en comparecencia ante los medios de comunicación que no se siente en deuda con la institución, toda vez que ha trabajado de manera honesta para conseguir los objetivos trazados desde su llegada al banquillo universitario



“Me sentiría en deuda sino intentara, si no buscara, si me hiciera guaje, si me hiciera wey, nosotros venimos a trabajar honestamente y nos entregamos a todo”, expresó el timonel.



Ante la insistencia de la prensa en recordarle que nunca ha podido con Monterrey en fase final, el brasileño se mostró enfadado y no tuvo más que admitir que su club tuvo un mal inicio; sin embargo, admitió que la buena racha vivida por el conjunto en recta final del certamen les alcanza para ser candidatos al título.



“Después de escuchar tanta cosa negativa, ojalá algún día puedan pensar primero en positivo. Tigres está en la Liguilla, muchos no quisieran pero ahí estamos, mal inicio y estamos en la Liguilla y somos un contendiente como los otros siete... Yo estoy tranquilo. Mi equipo tuvo un pésimo inicio de torneo, 18 jugadores lastimados en cuatro meses y estamos en la Liguilla”, sentenció.



Con información de ESPN

