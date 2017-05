Se acabaron los privilegios políticos: Carlos Vasconcelos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-08-21:17:04 Coatzacoalcos El Candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Vasconcelos Guevara cruzó el río Coatzacoalcos para reunirse con sus amigos de la Villa de Allende y dar a conocer sus propuestas y compromisos

Fue claro al emitir un mensaje cuando dijo, "Se acabaron los privilegios políticos para unos cuantos, ya que durante su gobierno (favorecido por el voto ciudadano), se tratara a todos por igual y los servicios públicos estarán a disposición de los habitantes de toda la ciudad.



Recordó que esta nueva forma de hacer política, puede molestar a muchos (incluso a los de su mismo partido), sin embargo no descansara hasta que se logre acabar con la corrupción que tanto daño ha hecho a la sociedad.



Vasconcelos Guevara fue recibido por los habitantes de las colonias Nueva Pajaritos, Jesús García Corona, El Olvido y Pescadores, quienes le manifestaron las diferentes necesidades que tienen estos sectores de la Villa.



El abanderado de la coalición "Que resurja Veracruz" pidió a los ciudadanos apoyarlo con el voto y destacó que su gobierno se distinguirá por ser cercano a la gente, donde la prioridad la tendrá el pueblo y no los funcionarios y sus familias.



Recordó que como representante de una agrupación de sindicatos logró con el respaldo de gente comprometida con Coatzacoalcos, la construcción del edificio que hoy brinda asistencia médica y social gratuita a cientos de personas de este municipio y la región, beneficios que aseguró continuarán favoreciéndole o no el resultado electoral.



"Ustedes van a tener también el servicio totalmente gratuito, hacemos nuestra labor social desde hace muchos años, ustedes son testigos, no necesitamos de este momento electoral para poder hacer las cosas, no voy a traer proyectos que no voy a llevar a cabo, antes de la seguridad y el empleo, es la salud y debe ser gratuita", expresó el candidato.



Finalmente les aseguró que implementará programas para apoyar en materia de empleo a los adultos mayores y mejorar la seguridad de las colonias.



"Tengo los pantalones bien puestos, se hacer las cosas bien", finalizó.