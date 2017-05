Pide Coparmex a veracruzanos a salir a votar

Que salgan a votar los veracruzanos para que se rebase el 58.08% de participación ciudadana que hubo en las elecciones del 2013, fue el propósito de la rueda de prensa convocada por COPARMEX denominada “Participo, voto, exijo”, la cual estuvo encabezada por su presidente, Juan José Sierra, quien estuvo acompañado por Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE a nivel federal y del vocal ejecutivo del INE en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez.



Sierra Alvarez destacó el interés de los empresarios en estos comicios por lo que dedicarán un día a escuchar las propuestas de los candidatos de Veracruz y Boca del Río.



“El 15 es para Boca del Río y el 16 es para los candidatos de Veracruz y tengo entendido que hoy se llevará a cabo el sorteo para la participación, es decir, para que no haya problema por el orden, para ver quién va primero y quién después”, explicó.



COPARMEX se reunirá con los candidatos, haciendo extensiva la invitación a la ciudadanía para escuchar a los candidatos y la presentación del decálogo del organismo.



“En este decálogo estamos diciendo qué es lo que queremos como ciudadanos para este Veracruz y Boca del Río que merecemos e invitamos a otros organismos empresariales, instituciones y asociaciones porque es una forma de involucrarse y participar en el aporte de estas elecciones”, dijo.





Retiran 22 spots



Durante el evento se dio a conocer que un total de 22 spots ha retirado el Instituto Nacional Electoral a todos los partidos, en los cuatro estados donde habrá elecciones el 4 de junio, señaló Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE a nivel federal.



“Son pocos en comparación con el número de spots que suben los partidos a la pauta, pero muchos en comparación con otros procesos electorales”, explicó.



Aseguró que no existen “focos rojos” en el estado de Veracruz que pudieran poner en riesgo la seguridad en las próximas votaciones.



“Estamos desplegando nuestra actividad en todo el territorio sin mayores contratiempos”, destacó.



Confirmó que hasta el momento no ha habido ninguna queja de los capacitadores y asistentes electorales, como en años anteriores en que fueron víctimas de la delincuencia.





Descartan presencia de fuerzas federales



Por su parte, el vocal ejecutivo del INE en el Estado de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, negó que se requiera de la presencia de fuerzas federales durante la próxima jornada electoral que se vivirá en el territorio veracruzano.



“Los federales solo están atentos, alertas, el Ejército, la Marina, pero no van a intervenir, quien se va a encargar de la seguridad del estado es la Secretaría de Seguridad Pública”, detalló.