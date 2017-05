Notifica OPLE a Kuri no hacer campañas con 'Los Tiburones' Tweet El OPLE notificó como observación al candidato a la alcaldía municipal del PRI-PVEM, Fidel Kuri Grajales de estar haciendo campaña vinculando al club Tiburones Rojos de Veracruz. Veracruz - 2017-05-08 20:46:25 - Carime Totosaus / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El OPLE notificó como observación al candidato a la alcaldía municipal del PRI-PVEM, Fidel Kuri Grajales de estar haciendo campaña vinculando al club Tiburones Rojos de Veracruz.



El vocero de la campaña Sergio Lira Escobar desmintió tales acusaciones argumentando que su candidato se ha conducido con respeto y legalidad, siendo respetuoso de todas las disposiciones del OPLE.



“El Club Tiburones Rojos nada tiene que ver en la campaña, a veces es inevitable que lo liguen”, indicó en rueda de prensa.



La acción a seguir es la presentación de pruebas que avalen que no están participando los Tiburones Rojos durante los recorridos con fotografías, así como con la contestación por parte del jurídico a este organismo público local electoral.



Esta queja la presentó el Partido Acción Nacional para bajar el puntero porque sienten pasos en la azotea como comúnmente se dice, aseveró Lira Escobar.



El candidato es conocido por toda la ciudadanía como el “Tiburón Mayor” desde hace más de 10 años por el manejo del equipo de fútbol, por lo que a veces es inevitable separar ambas facetas.



La campaña del dueño del equipo se basa en la promoción del voto recorriendo las colonias, escuchando a la ciudadanía, platicando de sus propuestas. La gente le habla del tema de interés para todos los veracruzanos pese a que Fidel Kuri trata de evitar hablar del asunto.



