Se compromete PVEM-Alvarado a cambiar espacios públicos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-08-20:44:21 Alvarado

En el marco de su sexto día de campaña, Bogar Ruiz Rosas, candidato del Partido Verde Ecologista de México por la alcaldía de Alvarado, visitó diversos puntos públicos y unidades deportivas del municipio, comprometiéndose a cambiar la imagen de estos lugares de esparcimiento.



Ruiz Rosas lamentó que en la actual administración hayan hecho de menos estos temas, pues lo ideal es darle espacios dignos a los habitantes en general y no solo a unos cuantos.



"Los parques son espacios de convivencia, son espacios que le dan imagen a nuestro municipio y por eso debemos cuidarlos siempre, no por rachas temporales, sino siempre estar al tanto de estas áreas de esparcimiento que son de vital importancia.



“Vamos a trabajar también por las unidades deportivas, y no es una promesa, es un compromiso que en lo particular me llama mucho la atención, es donde juegan nuestros niños, jóvenes, de todas las edades y que cumplen la función de alejarlos de malos hábitos”, explicó.



Asimismo, el candidato del Partido Verde Ecologista de México, destacó que aunado a estos proyectos, la seguridad no será tema menos importante, pues en conjunto con los propios vecinos, se trabajará de la mano para que dichos espacios no sean bandalizados.



Por último, Bogar Ruiz se dijo contento por la gran aceptación que le han mostrado los alvaradeños, pues hasta ahora no ha habido un solo ciudadano que no le abra las puertas de su hogar.