'Te pegó el Canelo', responde hija de Chávez Jr. ante pregunta

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo

Los niños son todo menos tontos y para muestra está Julia, la hija de Julio César Chávez Jr., quien durante una entrevista "quemó" a su papá, informó Medio Tiempo



Con su hija en piernas, el Hijo de la Leyenda le asegura: "El lobo me mordió" mientras le señala la herida en el pómulo izquierdo, a lo que Julia le contestó: "No, te pegó Canelo".



Por si eso fuera poco, la pequeñita remató con un: "No, no le pegaste" cuando su padre le preguntó si él también le había dado algunos golpes a Saúl Álvarez. Además, Julia le "dio clases" a Julito sobre cómo debió pegarle a su rival.







