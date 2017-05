Lamentable, que Congreso no desafore a alcalde golpeador, lastima a todas las mujeres: Observatorio de Equidad

La violencia no es propia de un país, clase social o época, ha estado presente siempre, señaló Minerva Cobos Lucero, presidenta del Observatorio por la Equidad de Género.



Invitó a los diputados a que conozcan y analicen el programas "He for She" enfocado al combate a la violencia y lamentó que en su momento no concretarán el juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín, Armel Cid de León, quien fue acusado de violencia equiparable contra una mujer.



"Es lamentable la decisión del Congreso del Estado cuando determina no desaforar, lo lamentamos porque cuando lastiman a una lastiman a todas y no importa quién cometa el delito, si un alcalde, diputado o presidente, debe ser castigado".



Puntualizó que no solo la que deja marcas es violencia sino que hay que tiene diferentes expresiones y daños.



Hizo énfasis en que cuando se habla de violencia de género se indica hacia la mujer porque es quien históricamente la ha sufrido.



Abarca dependencia económica, que hacer, que decir, como votar e incluso la violencia física.



"Como siempre hay un desconocimiento total de las leyes que existen, lamentablemente el desconocimiento provoca reacciones misóginas y machistas que han cubierto la violencia contra la mujer y es difícil cambiar los estereotipos y estamos luchando par que hombres y mujeres entiendan que la violencia no es normal".



Agregó que a las mujeres víctimas de violencia le cuesta reconocer y denunciar y cuando por fin lo hacen la tramitología no ayuda sobre todo cuando traen afectación emocional por lo que hace falta trabajar desde el Congreso.