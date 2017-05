Aún no les reponen daños a vecinos del túnel

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-08-13:56:49 Coatzacoalcos Así luce la casa de Pedro Antonio Canul, para evitar que con las lluvias el agua ingrese a su casa, debido a los asentamientos.

Han pasado casi dos semanas de que el túnel sumergido fue inaugurado y los vecinos de la calle General Anaya cuyas casas resultaron afectadas por la obra, no han recibido el pago de los daños.



Y es que un día antes de que la obra fuera abierta al público, personal de la constructora y el Ayuntamiento, así como de una aseguradora, recorrieron las viviendas para evaluar los daños.

Ayer se cumplieron diez días y los afectados siguen esperando su pago.



Pedro Antonio Canul, cuya casa es una de las afectadas, dice que él y su familia tuvieron que colocar lonas en los balcones del segundo piso, para evitar que con las lluvias de la semana pasada el agua entrara e inundara hasta la sala.



Pedro Antonio señaló que en la lista que llevaba el personal de la aseguradora a parecían en segundo lugar, ya que su vivienda le informaron fue una de las más dañadas pues sufrió asentamientos con las excavaciones.



Una de las recamaras tuvo que dejar de utilizarse y hasta le cortó la energía eléctrica por temor a algún accidente, ahí la pared de esta abriendo.



Los adoquines de la entrada, se hunden cada día más y en el segundo piso las grietas cada día están más abiertas.



“Los de la aseguradora han venido tres veces, tomaron fotos, levantaron peritajes, pero no nos han dicho nada más, seguimos esperando”, dijo.



El mismo Pedro Antonio refirió que cuando comenzó la construcción del túnel su casa tenía 6 meses que había sido terminada.



Hoy las grietas en algunas paredes las han tenido que cubrir con azulejos, pero la humedad por el agua que entre desde el segundo piso no se puede ocultar.



Otra de las afectadas es Hilda Isabel Alonso, su casa de cuatro pisos también sufrió daños, ella refiere que primero estuvieron el su casas empleados de la asegura Alliams, quienes tomaron fotos.



Días después llegó la aseguradora Topiz, cuyos empleados levantaron una lista de daños y no le contaban todas las balastras , grietas, así como baños donde los azulejos se están cayendo.



Doña Hilda refiere también que sigue esperando conocer que pasará con los daños que sufrió su propiedad a causa del túnel.



Hortesia X, quien es vecina de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, dice que algunos vecinos en ocasiones ya anteriores fueron indemnizados por la constructora.



Son más de 30 las familias que siguen en espera de que les paguen los daños que sufrieron por el túnel.