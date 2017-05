Diputados locales abandonan Congreso por campañas

A una semana de iniciadas las campañas electorales para las 212 presidencias municipales dos diputados locales han abandonado su curul para irse a apoyar a sus candidatos y no se descarta que, en esta semana, otros más se sumen a las solicitudes de licencia.



En este sentido y a seis meses de haber tomado protesta y justo cuando arrancó el segundo periodo de sesiones ordinarias y a pesar del atraso en la aprobación de iniciativas y reformas a las leyes de la entidad, el panista, Bingen Rementería solicitó una licencia de 25 días a la Legislatura local para ir a apoyar al senador Fernando Yunes Márquez en su búsqueda por la alcaldía de Veracruz Puerto.



Además, el diputado integrante de la bancada Juntos por Veracruz, Rodrigo García Escalante también solicitó licencia para apoyar a los candidatos del Verde en su distrito.



Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Sergio Hernández Hernández no descartó que en esta semana la diputada María Josefina Gamboa Toral, también deje su curul para unirse a las campañas en la zona conurbada.



Si bien la decisión aún no se define señaló: “hasta ahorita la que tenemos es la de Bingen, posiblemente la de Marijose, pero no hay nada confirmado, pero como todos los diputados están en su derecho, varios diputados más ya lo han hecho, Rodrigo García Escalante, al parecer otros de, Juntos por Veracruz, también lo harán”.



El titular de la Jucopo justificó la licencia de sus compañeros de bancada del PAN al considerar que más sano que pidan licencia si es que pretenden apoyar de manera abierta a los candidatos de sus partidos.



Hay que recordar que quienes también dejaron sus curules, pero para buscar una presidencia municipal están el panista Polo Deschamps Espino Barros en Medellín y Eva Felicitas Cadena Sandoval, quien pretendía contender por Las Choapas, pero finalmente derivado de los escándalos en que se vio envuelta dimitió.