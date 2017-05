Desde hace tres años policías estatales se llevaron a su hijo y nunca supo de él: madre de desaparecido

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-08-13:27:26 Coatzacoalcos

Este será el tercer año en que Candelaria Martínez Urias pasara el 10 de Mayo sin la compañía de su hijo Felipe Martínez.



Fue el 16 de Junio del 2015 cuando desapareció, y no lo siguió buscando porque no tiene dinero para seguir haciendo todas las diligencias.



“Fueron a varias personas que se llevaron ese día y ya me di cuenta que se habían llevado a mi hijo, porque me avisaron” relata esta madre veracruzana.



Cree que en la desaparición de su hijo están detrás los policías estatales.



No lo vio ese día a su hijo, quien vivía en el municipio de Cosoleacaque, pues ya estaba casado y además trabajaba.



Solo una semana antes es cuando la fue a visitar hasta su casa, y desde ese día no volvió a saber más de Felipe.



Del tiempo que lleva desaparecido su hijo, ya hasta perdió la cuenta de la edad que tenia.



Llego desde el municipio de Oteapan hasta Coatzacoalcos, donde se sumo a la fila de las mujeres que se anotaban para la toma de muestras de ADN.



En ella existía todavía la desconfianza, aun cuando le habían informado de que se trataba.



“Yo me acerque a preguntar para ver que van a hacer, si lo van a buscar, o si es solo para sacar los estudios y es para algunos estudiantes para hacer su trabajo social” contaba la señora Candelaria.



Su confianza esta puesta en Dios, y esperando en poder encontrar a su hijo, para poderlo volver a abrazar.



Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el fiscal Jorge Winkler, estima que desaparecieron 5 mil personas, aunque en muchos de estos casos son por desaparición forzada.