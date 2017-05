Mi pasión es servir: Carlos Vasconcelos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-07-20:56:46 Coatzacoalcos Carlos Vasconcelos, candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos

“Quiero servir y dejar una estela para mis hijos, como a mí me gusta, que cuando voy a algún lado y conocieron a mi padre, me dicen, ¿oye eres hijo de José Vasconcelos?, que gran hombre”.



Así lo señaló Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos, durante su visita a esta casa editora, donde fue recibido por el director general, el Capitán Héctor Robles Barajas.



En entrevista, Vasconcelos refirió que en sus reuniones con la gente de Coatzacoalcos no hay acarreados, ni camisetas, ni gorras, ni música.



Tampoco está de acuerdo en que un candidato se exhiba en espectaculares o se suba a un estrado para que le aplaudan.



Dice que con los aplausos “la gente se aloca”, “pierde el piso”, y él quiere cambiar las cosas, no como antes lo hacía su partido el PRI.



Señaló que está pidiendo permiso para que él dinero que el INE le da a los partidos pueda devolvérselo a la gente, ya que no considera justo que se gaste en gorras o playeras, porque no es lo que la gente necesita.



“La gente de cada una de las colonias me reciben con buen agrado, les digo que no les llevo nada ahorita, pero después del 5 de junio estaré ahí, en cada una de las colonias, para recorrerlas, como lo he hecho desde hace muchos años y lo voy a seguir haciendo”, enfatizó.



“Yo no soy muy a fin a las banderas, a andar llevando gente, soy de aquí, soy de pueblo, aquí nací, mi familia es de aquí, he vivido aquí y aquí vamos a seguir”, dijo.



“Cuando voy, lo hago con todo el corazón, la gente sabe lo que hago, hemos dado los servicios sociales que estamos dando a través de la fundación “José Vasconcelos” y vamos a seguir haciéndolo después de 5 de junio, no estamos esperado una campaña para hacerlo”.



Tranquilo, relajado durante la entrevista en la oficina del director de Diario del Istmo, Carlos Vasconcelos, contestó respecto a los ataques que ha recibido por su sobrenombre, “La Amenaza”.



“Hace 40 años, cuando era dirigente de la Sección 31 nunca anduve solo y antes, cuando fui joven tampoco, no permito que me falten y no le falto nadie”.



“Tengo 31 años sin tomar, porque lo relacionan, ya pasó esa etapa, ya cuanto me queda de vida”, enfatizó.



Sonríe y en dice que en tono de broma, “a las promotoras les decimos las amenazas, se oye bonito”.





LOS ATAQUES



Abundó que en su campaña a la presidencia municipal de Coatzacoalcos, no va a atacar porque su estilo no es pegarle a nadie, aunque otros utilicen las redes sociales con preguntas que le mandan a hacer.



“Pero se les tiene que decir la verdad, no puedes andar ocultando las cosas, si ellos saben que nosotros andamos en una situación, pues lo saben o lo preguntan nada más por el modo de sacarlo y ser amarillistas; pero bueno respeto y quiero a todos y adelante”, dijo.





TRANSPARENCIA



Sobre la declaración 3 de 3 que se ha solicitado a los candidatos, Carlos Vasconcelos dijo que si la presentará, que ya lo hizo cuando estaba en el Congreso.



“No tengo por qué ocultar las cosas, soy secretario general de la federación, soy secretario del sindicato nacional y lo puedo hacer, aunque nosotros los sindicatos no pagamos impuestos por los trabajadores”.



“Yo quiero hacer las cosas bien, creo que hay otras formas de ayudar a la gente, quiero transparentar el dinero que es del pueblo, voy a buscar los mecanismos, voy a buscar como nos pueden estar checando esa situación”.



El candidato a la alcaldía citó como ejemplo el asfalto que reciben los ayuntamientos y que hace mucha falta en las colonias.



Y fue claro al señalar: “Quien desvíe recursos, tiene que ser castigado, quien haya cometido un error o fallado adelante, para eso hay leyes, pero la gente tiene que denunciar”.



Sobre las obras inconclusas mencionó que al lograr el triunfo se tienen que analizar, porque no se pueden dejar tiradas y que tampoco se puede permitir que se estén robando los terrenos que son de Coatzacoalcos.





PASION POR EL SERVICIO



“Vas a una colonia y ves gente que no tiene como pagar un médico, una medicina, que no hay empleo, no hay salario fuerte, la canasta básica va para arriba, sube el agua, hay gente de mucha edad que ya no tiene recursos, que sus hijos se fueron y que su pensión ya no les alcanza”.



“Cuando ves todas las necesidades de la gente, no es solo en este proceso electoral, lo venimos haciendo desde hace años”.



“No busque este momento para hacerlo, pero si busque el momento como me ha dicho la población, para que llegue yo a poder servir, no a servirme, no tener el poder por el poder, lo sé hacer, se de las necesidades en cada una de las colonias”, abundó.





PROYECTOS



Asimismo aclaró: “me preguntan qué proyectos traigo, para que hablo de un proyecto, lo tengo bien especificado, bien ubicado, lo voy a hacer después del día 5 de junio, ya estoy trabajando en eso”.



“Por ejemplo en seguridad en las colonias; en turismo, tenemos que abrir un puente flotante en el área de las Barrillas y Jicacal, para que esos campesinos traigan sus productos a Coatzacoalcos, sin el coyotaje y que se vuelva un área totalmente turística”.



“Pero además no soy yo el que habla de esa situación, tenemos que involucrar a las cámaras, que ellos nos digan cómo podemos meterle los tubos a los canales que existen en Coatzacoalcos”.



“En el comercio, verlo de lo del ambulantaje, como lo resolvemos, como le damos de comer a esa gente que se queda sin empleo, no se resuelve nada más quitándolos, vamos a darles una alternativa”.



Agregó que no quiere engañar con proyectos que luego no se puedan hacer, que se debe ser realista en cuanto a la situación que existe, aunque se aprovecharan los recursos federales, estatales y locales.



Dijo que va a firmar con los contratistas para que las obras sean hechas por gente de Coatzacoalcos, pero que también se comprometan a hacer el trabajo bien y a que no paguen a nadie para que les asignen una obra.



Carlos Vasconcelos mencionó que “las escuelas están caídas porque ahora los maestros son gestores”.



“¿Que no podemos voltear a ver a eso?, decirle a un contratista que tiene una buena obra, ayúdalos con unos blocks, llévalos tú y que te lo agradezcan a ti, ayúdalos a hacer una barda”.





CIUDAD DEPORTIVA



Recordó que como diputado gestionó la creación de una ciudad deportiva en un terreno que pertenece a Invivienda y que se ubica frente al malecón.



Esto con el fin de que los niños y jóvenes que salen a competir a otras ciudades lo hagan en Coatzacoalcos y que los recursos que gasten ingresen a la ciudad con la llegada de competidores de otros lugares.



Sin embargo, los requisitos que solicitó Invivienda son exagerados, mientras que en la ciudad los campos deportivos se vuelven albercas porque no están bien hechos.



“Muchas empresas pueden apoyarnos, no con dinero, con especie, porque si les pides dinero la gente se molesta, tienes que pedir en especie porque dentro de sus activos son cosas que ellos pueden darte”, dijo.





DEBATES



Sobre los debates, dijo que los hace con la prensa, pero no está de acuerdo en proponer junto con otros partidos proyectos que no se van a llevar a cabo.



“A que vas al debate, cuando te dan una lista de cosas que puedes decir o hacer, donde nos van a dar un acordeón y sobre el tema tal, dos minutos; prefiero ir a donde tengo que ir y decirle a la gente, mi misión es servir y voy a servirle a la gente”.





NO HAY CUOTAS



Recalcó, “Para que quede claro, que dicen que cobro cuotas sindicales, desde la época de mi padre, la CTM no cobra cuotas sindicales”.



Y afirmó: “Ni soy corrupto, ni soy traidor, sigo mis principios y mi forma de pensar”.



Señaló que su origen es sindicalista y que seguirá siéndolo, aunque reconoció que también se debe dar espacio a los jóvenes.





EL PARTIDO



Al cuestionarle sobre el PRI expresó: “Los partidos no gobiernan, gobierna la gente, cómodamente podría estar donde estoy sin ningún problema, yo no me cambiaría de un lado a otro, no lo haría por intereses personales o de grupo, no se vale”.



“Tengo que convencer a la gente, no es el partido, la vida es un reto”, dijo.



Reconoció que hay deslealtades dentro del partido, “hay quienes creen que vienes a quitarles lo que creen que les pertenece y por el otro lado están señalados”, dijo.



Afirmó no temerle al “fuego amigo” y que está consciente que existe.





GABINETE



Sobre lo que será su gabinete, dijo que no hay compromiso con nadie, que lo integrará gente de la sociedad y de los diferentes partidos, sin colores, pero aún no hay nadie pensado.



Que en la planilla están incluidos todos los grupos y que no lo acompañan a todos los recorridos de campaña porque están trabajando desde los puntos que les corresponde.



Aclaró que los secretarios generales que en ocasiones lo acompañan durante las reuniones tampoco estarán en el gabinete porque ellos ya tienen su trabajo y viven de su salario.



Vasconcelos Guevara aseguró que está cierto que va a ganar la elección y que el 4 de junio estará muy atento, ya que tienen cubiertas todas las casillas.