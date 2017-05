Vulgares, los dichos de Gobernador de Veracruz sobre mujeres que apoyan a AMLO, afirma Beatriz Gutiérrez Müeller

Para Andrés Manuel esta es la última carta de lograr una transición democrática en el país, para México en el 2018 el proyecto de López Obrador es la última oportunidad de una transición hacia la izquierda y “pasará mucho tiempo para que se tenga otro movimiento democrático como éste”, si no se logra, “nos retiramos los dos, todo por servir se acaba”, dijo a CORPORATIVO IMAGEN DE VERACRUZ la periodista y escritora, Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del líder de MORENA y también aspirante presidencial.



Habló también de las declaraciones del gobernador Miguel Angel Yunes Linares en el sentido que AMLO utiliza a las mujeres para recaudar dinero dijo que seguramente las que lo rodean a eso se dedican en el caso “de nosotras somos mujeres honradas”. Calificó su estilo de política de vulgar ante esas afirmaciones y reiteró que las mujeres cercanas a AMLO nada tienen que ver con eso.



Entrevistada en un hotel antes de partir a la ciudad de México Gutiérrez Müeller llamó a las mujeres a no excluirse del voto, es la hora de hacer valer que son la mitad de la población y que la política es algo “que nos aborda”. Tanto para las alcaldías veracruzanas como en el resto de los estados donde hay elecciones y para el 2018 la Presidencia de la República.



Dijo que se debe dejar a un lado el miedo en Veracruz y salir a votar, expresó que lo ocurrido en Las Choapas con los videos de Eva Cadena no afecta la imagen de MORENA, “lo que se diga es una falacia, decir que si una lo hace todas lo hacen” reiteró.



Reconoció que la mujer tiene que comprometerse más, si tiene aptitudes también, no es nada más meterse al ruedo y hacer políticas sin ningún tipo de preparación y solo por pura pasión. La política, expresó, la han corrompido, la han hecho trizas, pero es la misma mujer y el mismo hombre el que le tiene que dar o le tenemos que dar un valor y creo que la mujer tiene que empezar a creer que puede dar más de lo que está haciendo.



A continuación la entrevista textual:



¿ Cuál es la propuesta que a las mujeres mexicanas les conviene o qué haga ver como mejor opción de aquí al 2018 a Andrés Manuel ?



A las mujeres nos costó mucho trabajo conquistar el voto femenino en este país, por ejemplo Finlandia fue el primer país donde la mujer voto, y nosotros tardamos toda vía varias décadas más, creo que fue en el 1953 y es un derecho bien ganado. Además somos la mitad, sino es que más del 50% de la población. La política es algo que nos aborda, no es algo que podamos decidir o no al final. Sino que es de todos, a eso me refiero, está en todo y en todos, todo es político, todo absolutamente todo.



Las elecciones son esta modalidad que las sociedades desde el siglo XX han optado por elegir a sus gobiernos mientras sea una opción viable como lo es ahora, para resolver nuestros conflictos y elegir al mejor, hay que apostar por ellas siempre. Y ahora viene un proceso electoral aquí en Veracruz con las alcaldías, en otros estados para gobernador y, como has mencionado, para el año que entra para presidente y otros gobiernos de estado, varios como doce.



Lo que siempre digo, y a lo que siempre invito, a las mujeres es…a que voten, la mujer tiene que votar, puede verse la democracia en casa, cuando es madre, cuando es hermana, cuando es hija, a veces no tanto en mandar un poquito más, pero tenemos un nivel de participación siempre muy democrático en la casa, cuando hay muchos miembros hay que conciliar, y eso es parte también de la democracia, si la mujer sale a votar, la hicimos.



¿ Cómo romper esa cultura que persigue a la mujer, en que sólo debe permanecer en casa, que no debe salir a la calle, que no debe participar en política, a tal grado, que ha costado mucho trabajo cumplir con esta ley de equidad?



--Pues es poco a poco, creo que entre nosotras mismas tenemos que hacer mucho trabajo, y también digo que la política no es para todos, en el sentido de que todos debemos de participar activamente, es para todos, en tanto que es social, pero no todos tienen que ser candidato, algunos sirven para eso, algunos sirven para otra cosa, otros solo para opinar, en fin, todos cumplimos un rol.



Y la mujer tiene que comprometerse más, si tiene aptitudes también, no es nada más meterse al ruedo y hacer políticas sin ningún tipo de preparación y sólo por pura pasión, eso tampoco, la política hasta donde la veo yo, es una profesión seria, respetable, que la han corrompido, que la han hecho trizas sí, es también deliberado creo yo, pero es la misma mujer y el mismo hombre el que le tiene que dar o le tenemos que dar un valor y creo que la mujer tiene que empezar a creer que puede dar más de lo que está haciendo, en términos de su sociedad.



Poco se le ha visto participar a usted, ¿Cuál es la razón y ahora por qué tomó la decisión?



Pues ahora es casual absolutamente, porque nos invitó el candidato a esta velada literaria, que es algo que a mí me gusta mucho y digo sí, porque a eso me dedico yo, y finalmente acepto, pero lo he dicho varias veces, yo no soy política, no me involucro, ya uno de mi casa está en la política con eso es suficiente y lo demás es ayudar y apoyar, y ahora es excepcional y a lo mejor pasara un buen tiempo para que pueda hacer alguna otra actividad similar.



Usted, ¿Cómo ayuda al proyecto de Andrés Manuel?

-- En muchas cosas invisibles, acompañarlo, ayudarlo en las cosas simples, cosas de la vida cotidiana.



¿Cree que es la última oportunidad para México de poder conseguir la transición hacia la izquierda?



-- Quizás si sea así, si esta vez los mexicanos no se avispan todos por mayoría, tendría que pasar quizá mucho tiempo más para que pudiera ocurrir otro movimiento democrático que lograra triunfar.



Usted que está cerca de Andrés Manuel, cree que para él ya esta es su última carta, le ha dicho eso?



Sí, todo por servir se acaba, ya nos retiramos los dos.



Ya no habría otro candidato, como él ahorita ?



Pero no aventuremos, es apenas mayo del 2017, y ahora lo que viene son las elecciones locales, de varios estados como Veracruz, y a eso hay que meterle.



El gobernador de ver, se ha trenzado en un pleito más enconado con Andrés Manuel, en medio de eso ha dicho que son las mujeres las que reciben dinero para él: Qué opina de esto?



--A lo mejor las mujeres que lo rodean a él eso es lo que hacen, nosotras somos personas honradas. Nada tenemos que ver con eso.



Pero qué opina que un político como él haciendo este tipo de comentarios?



--Pues cada político decide un estilo más o menos vulgar para decir las cosas, yo no participo ni opino sobre eso.



Lo que se dice si daña de alguna manera la imagen en general de las mujeres, y por ejemplo, lo que ocurrió en Las Choapas con la diputada Cadenas?



No, no dañan, es falacia eso, es una falacia. Si una hace, todas hacen, eso es una falacia. Hay que revisar los silogismos y eso no se puede generalizar. En ningún lado del mundo, en ningún hecho histórico.



Finalmente, Veracruz, que necesita en este momento? También es su tabla de salvación irse por el proyecto de MORENA?

- Yo creo que sí, morena es una excelente opción y esa apatía que aparentemente hay en la gente, sino es que también es miedo lo tienen que dejar a un lado y salir a votar. El voto es un arma muy poderosa para cambiar las cosas.



El día de las elecciones día especial, salir a votar, contentos, arreglados, día de alegría, para ir con paz y tranquilidad, que no haya margen para que los “mapaches traviesos hagan sus travesuras, como siempre”.