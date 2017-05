Kuri se dice tranquilo ante impugnación de Morena a su candidatura

El abanderado priista a la alcaldía de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, se dijo tranquilo ante la impugnación del partido MORENA a su candidatura, pues afirmó que su prioridad en este momento es hacer campaña y escuchar a los jarochos.



Previamente trascendió que el Movimiento de Regeneración Nacional impugnarla la candidatura del priista Kuri Grajales y del panista Fernando Yunes Márquez, ambos a la alcaldía porteña, aduciendo que no tienen la residencia de ley en este municipio.



El candidato del PRI-PVEM, quien acudió a la toma de protesta de Antonino Baxzi Mata como presidente del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz, no concedió mayor importancia al tema.



\\\"Qué bueno, que se entretengan un rato. Que lo demuestren y se entretengan un rato. Yo estoy haciendo mi campaña y seguiré trabajando, recogiendo inquietudes de los ciudadanos para poder dar buenos resultados\\\", expresó Kuri Grajales.



Afirmó que él sí cumplió ante la autoridad electoral con ese requisito legal de tener fijada residencia en la ciudad de Veracruz, a la que aspira a gobernar a partir del 1 de enero de 2018.



\\\"Claro, por eso estoy en campaña\\\", remató.



El también propietario del equipo futbolístico Tiburones Rojos de Veracruz igualmente restó importancia a informes sobre presuntas brigadas médicas que supuestamente realiza Fernando Yunes Márquez.



\\\"Yo estoy haciendo campaña, yo estoy saludando a los ciudadanos y cada quién que se haga responsable de lo que tiene que hacer. Ya esa parte, las personas que estén encargadas de eso harán lo que tengan que hacer\\\", atajó Kuri Grajales.



AFICIÓN, DE TODOS LOS COLORES



El candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Veracruz afirmó que su campaña entre la ciudadanía va subiendo poco a poco, y va de menos a más.



Informó que las principales demandas del electorado son empleo y seguridad.



\\\"Arreglando el tema de desempleo, lo otro automáticamente baja. Entonces hay que estar recibiendo más información para poder hacer un plan de desarrollo municipal hecho a la medida de cada colonia, de cada lugar\\\", subrayó Kuri.



Admitió que las informaciones sobre el exgobernador Javier Duarte pesan en el ánimo del electorado, pero dijo que el ciudadano se da cuenta de que cada marca es distinta.

En cambio, dijo que los Tiburones Rojos ya se salvaron y hay equipo de primera para Veracruz.



Y aunque dejó entrever que nadie puede garantizar cómo podría traducirse la afición en la votación, veladamente dio a entender que tampoco se le debe descartar.



\\\"No sabría decirle. La verdad, para qué te engaño, porque los aficionados son de todos los colores\\\", expresó.