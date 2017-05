Ofrece Chucho Moreno combate frontal a la pobreza

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-07-18:59:32 Coatzacoalcos Representantes de la zona ejidal de Coatzacoalcos compartieron sus problemas y también plantearon soluciones a Chucho Moreno Delgado, candidato de PAN-PRD.

La de este fin de semana fue una jornada de acercamiento y fortalecimiento de compromiso, representantes de la zona ejidal de Coatzacoalcos compartieron sus problemas y también plantearon soluciones a Chucho Moreno Delgado, candidato de la alianza El Cambio Sigue PAN PRD.



"Conozco los ejidos, conozco sus problemáticas, pero también sé cómo solucionarlas, quiero estar cerca de ustedes”.



Los representantes de Guillermo Prieto, Rincón Grande, Colorado, 5 de mayo, Francisco Villa, Cangrejera I y II, le externaron las problemáticas que han padecido desde hace años debido al abandono por parte de las autoridades como son la falta de alumbrado público, caminos en malas condiciones que con las lluvias intensas se deslavan y los dejan incomunicados, al igual que la falta de un médico para atender a los pobladores de esa zona.



El ex agente municipal del ejido 5 de mayo, Gregorio Cabaña Peterson recordó como Chucho lo apoyó en gestiones cuando estuvo como director del DIF, por ello desde que se enteró que era candidato a la presidencia municipal no dudó en apoyarlo.



Más tarde, asistió como invitado especial a la inauguración del torneo relámpago de futbol en Villa Allende, en donde dio la patada inicial del encuentro deportivo y además invitó a los jóvenes a continuar apostando por el deporte que él impulsará desde el gobierno municipal.



Chucho Moreno asistió al 1er. Congreso estatal Cruz Ámbar delegación 1100 Coatzacoalcos.



El candidato platicó con los voluntarios de esta agrupación de rescate y auxilio a la población, a quienes reconoció como personas entregadas al servicio social.



"La tarea solidaria y valiente que ustedes realizan diariamente hacia la población, es algo con lo que me identifico porque he tenido la oportunidad de trabajar en áreas muy cercanas a las personas, he visto la preocupación de los ciudadanos cuando algo sucede".