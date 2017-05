Con Víctor Carranza como alcalde, la Policía Municipal regresará a Coatzacoalcos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-07-18:56:35 Coatzacoalcos “Quien afirme que Coatza va bien, es porque vive en otro mundo”, dice el candidato de Morena

“Que ya no nos de miedo salir de nuestras casas, ni acercarnos hasta a los policías; que estos espacios que según son para nuestros niños no sean nido de delincuentes o drogadictos por falta de seguridad”, expresaron vecinos de la colonia Francisco Villa y usuarios de la Alameda a Víctor Carranza, abanderado de Morena por la alcaldía de Coatzacoalcos.



Al respecto, el candidato de Morena planteó la posibilidad de diseñar y fortalecer a la policía municipal, para que “seamos nosotros mismos, quienes cuidemos unos de otros, para devolver a la gente la confianza en la autoridad policial que los malos elementos nos han arrebatado”.



Y agregó que la solución no está solo en las instituciones, si no en la sociedad misma, y en las condiciones que generen oportunidades para arrancar de la delincuencia a los jóvenes que ante la necesidad delinquen.



“Nosotros, los que vivimos aquí, somos los que padecemos las consecuencias, las víctimas del secuestro, de la extorsión, de los robos; somos quienes pagan por la negligencia, la corrupción y la ineptitud de quienes se aferran al poder pero no hacen nada para mejorar la vida de los porteños”, expresó Carranza Rosaldo.



Agradecido por la aceptación que el proyecto que encabeza en Coatzacoalcos ha tenido a lo largo de sus recorridos por las colonias porteñas, Víctor Carranza reiteró que si votan por él este domingo 4 de junio, la seguridad será otro de los ejes torales de su administración municipal de 4 años.



“Quienes nos dicen que las cosas están bien en nuestro municipio, que Coatzacoalcos y el sur del estado están mejorando, es porque viven en un mundo de residencias amuralladas, de carros blindados, rodeados de guardaespaldas y permaneciendo largas temporadas en el extranjero”, sentenció el abanderado de Morena.