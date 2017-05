Campesinos veracruzanos urgen a tomar medidas si EU impone altos aranceles a importaciones

El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios, afirmó que se deben de tomar medidas contundentes en caso de que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles de hasta 44 por ciento a las importaciones de azúcar originaria de México.



Al respecto, el dirigente señaló que en caso de concretarse dicha amenaza por parte del gobierno de Donald Trump se afectaría “terriblemente” a la industria azucarera del Estado, de ahí que es necesario que el gobierno de la República defienda a este sector.



“Se necesitan acciones contundentes para evitar que se ponga ese arancel y si llevan a cabo eso por parte de ese país también nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con la fructuosa que nos están mandando de Estados Unidos”, declaró Molina Palacios.



Adelantó que esta semana la CNC a nivel nacional sostendrá una reunión en la que revisarán qué medidas tomar para buscar el apoyo de las autoridades competentes.



Cabe recordar que hace unos días el Departamento de Comercio de Estados Unidos comunicó al Gobierno mexicano su intención de reanudar el cobro de dichas tarifas sobre las importaciones del azúcar, amagando con imponer aranceles de hasta 44 por ciento a las importaciones.



Apenas en marzo, México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a Estados Unidos para evitar que se impusieran sanciones a los azucareros mexicanos, debido a un conflicto en la interpretación de los “acuerdos de suspensión” existentes entre ambos países.



“El gobierno tendría que ver de qué manera también les pone arancel o simple y sencillamente le cierra la frontera a la fructuosa que se importa de Estados Unidos a México; eso es lo que tenemos que analizar en esta semana, ver qué medidas se podrían tomar”, planteó el dirigente de la CNC en Veracruz.



Apuntó que la reunión se realizará en la Ciudad de México, reiterando que de concretarse dicha amenaza se afectaría a los productores de todo el país, especialmente los de la entidad al ser una de las principales entidades azucareras.



“Nosotros tenemos una producción de 5 millones de toneladas de azúcar en el país generalmente y la exportación se va sacando en base a la sobreproducción que vamos teniendo y va variando, pero Veracruz sigue siendo de los principales productores”, indicó.



INDUSTRIA NECESITA RENOVARSE



Por su parte, el integrante de la Comisión Especial para la Atención de la Industria Azucarera, Alcoholera y Derivados, Hugo González Saavedra, lamentó que no se esté dimensionando el golpe que significaría la aplicación de dichos aranceles a la azúcar mexicana en Estados Unidos.



“Sería poner a la azúcar en una desventaja terrible en el mercado americano; las autoridades federales tienen que estar informando al sector de cómo se van a dar las negociaciones.



“La situación no puede ser más lamentable en el campo veracruzano; hay abandono, afectaciones por las crisis que han existido, además de ser obsoleto en su maquinaria., somos poco competitivos en muchos rubros”, declaró el legislador del PAN.



González Saavedra consideró que antes de anunciar medidas drásticas por parte de la Secretaría de Economía del país se debe de privilegiar el diálogo, aunque si los convenios no rinden frutos sí se deberían de tomar medidas como frenar la importación de fructuosa.



“Exportamos mucha azúcar a Estados Unidos pero también importamos alta fructuosa para la industria refresquera y otro tipo de industrias. Si ellos nos golpean de un lado México tiene la obligación de defender a sus agricultores, a sus campesinos y a toda la industria involucrada”, opinó el diputado local.



Finalmente, comentó que se deben de prever las posibles situaciones que generarían el cobro de impuestos tan altos por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos.



“Ellos hacen su trabajo, protegen su industria, quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo de forma frontal y unida”, agregó.