Reclutan en Cosoleacaque a la nueva Policía

Con la finalidad de fortalecer e incrementar la seguridad en la ciudad de Cosoleacaque, ya se expidió convocatoria, la cual está dirigida a mujeres y hombres que cuenten con vocación de servicio y un amplio compromiso social para que ingresen a la Policía Municipal.



De acuerdo a la profesionalización se requieren jóvenes honestos y sobre todo dispuestos a seguir aprendiendo, ya que el objetivo principal es incrementar las condiciones de seguridad a través de una corporación mejor capacitada, más equipada y con espíritu de servicio, sabedores de que en sus manos está el salvaguardar la integridad de miles de ciudadanos.



Los interesados deberán ser mexicanos por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, acreditar haber concluido su enseñanza media Superior o equivalente (bachillerato), estatura mínima de 1.63 m. para hombres y 1.55 m. para mujeres y peso acorde a la estatura, tener mayoría de edad y ser menor de 35 años al presentar solicitud, no tener tatuajes visibles con el uniforme, ni perforaciones con excepción de aretes en las orejas.



De igual manera no deberán estar sujetos a procesos penales, ni haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de delito doloso, en el caso de los hombres deberán tener acreditado su Servicio Militar Nacional.



No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes, u otras que produzcan efectos similares, ni padecimiento de alcoholismo, gozar de buena salud física y mental y acreditar las evaluaciones de control de confianza.



Los interesados deberán acudir a la oficina de Recursos Humanos ubicado en el Palacio Municipal de Cosoleacaque, calle Miguel Hidalgo S/N, Centro, para la revisión y entrega de la siguiente documentación: Solicitud de empleo con fotografía reciente, curriculum vitae con fotografía, acta de nacimiento certificada, certificado de estudios, credencial de elector, licencia de manejo vigente; cartilla del Servicio Militar Nacional y hoja de liberación y carta de antecedentes no penales, vigente.



También una fotografía de frente y una fotografía de perfil; ambas en blanco y negro, cuadradas, tamaño credencial, con frente y orejas descubiertas. En el caso de hombres, sin barba, bigote ni patillas, en el caso de las mujeres, sin maquillaje ni aretes, constancia de residencia, comprobante de domicilio; certificado Médico, con fecha de expedición no mayor a 15 días, expedido por Institución de salud pública, todo lo anterior en un horario de atención de 08:00 a 17:00 horas.