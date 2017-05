Bingen deja Congreso, se suma a campaña de FYM

Este viernes el diputado local, Bingen Rementería Molina, solicitó licencia por un mes sin goce de sueldo.



Esto para sumarse a la campaña del candidato a la alcaldía de Veracruz por la coalición PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez.



El legislador del PAN entregó un oficio a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la mañana de este viernes.



Aclaró vía redes sociales que lo hacía respetando todos los preceptos que marca la Ley.



\"Pido licencia temporal porque estoy convencido que se deben respetar los causes institucionales para poder acompañar a quienes buscan hacer del municipio de Veracruz un mejor lugar para vivir\", señala el legislador en una publicación que puso en su Facebook.



A su vez, se dijo convencido de que el Puerto de Veracruz requiere de un verdadero cambio en su administración, pues aseguró ser testigo de que los servicios públicos municipales no son de calidad, y esto se lo han externado ciudadanos de todas las colonias a las que ha regresado.



\"Esta exigencia por mejorar es constante, y por ello creo firmemente que el próximo Gobierno Municipal requiere de un cambio de fondo y no sólo de forma. Ese cambio lo podemos encontrar en el candidato por la coalición PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez\", subrayó Rementería Molina.