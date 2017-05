Mujer fallece tras ser atropellada en Veracruz

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-19:39:19 Veracruz Una mujer originaria de Paso de Ovejas murió en calles de la colonia Centro tras ser atropellada por un camión de pasaje.

Los hechos se registraron alrededor de las dos de la tarde de este viernes en la avenida Hidalgo entre las calles Hernán Cortés e Ignacio Rayón.



Cabe mencionar que tras haberse dado el deceso, curiosos se acercaron a la zona donde yacía la fémina para tomar fotos de la misma al no haber un cerco que evitara el paso de transeúntes.



Asimismo, según testigos, algunas personas aprovecharon el tumulto para llevarse las pertenencias de la atropellada.



Versión de una persona que prefirió el anónimato indica que la hoy finada identificada como Yolanda L. G., de 57 años, acudió con sus compras al Coppel para retirar dinero, pues pretendía sacar algunas cosas de una casa de empeños.



La mujer, según algunos testigos, intentó cruzar corriendo la avenida por donde no es paso peatonal, pero se tropezó con la guarnición que divide el carril por donde deben circular los urbanos.



Fue al caer al pavimento que la atropelló y pasó encima el camión de la ruta Costera- Lomas 4, con económico 1437, conducido por Jesús M. C. B., de 35 años.



Supuestamente el chófer rápidamente detuvo la unidad y corrió a auxiliar a la víctima que yacía inconsciente, al mismo tiempo varias personas solicitaron el apoyo de rescatistas.



Otros relataron que el camión era guiado a exceso de velocidad por el carril donde no es permitido para ellos y no logró detenerse a tiempo al ver a la señora cruzar la calle.



Al no acudir autoridades a tiempo fue como se dio el robo de las pertenencias de la hoy occisa.



Minutos más tarde paramédicos de la Cruz Roja informaron sobre su deceso, por lo que la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y Naval.



Finalmente autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo llevado al Semefo para la necropsia de ley.



Por su parte, los uniformados detuvieron a Jesús M. y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Veracruz para que resuelvan su situación legal.