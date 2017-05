Espera Panal verse favorecido en elecciones

Lucía García/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-19:26:16 Orizaba La delegada nacional del Partido Nueva Alianza en Veracruz, Jaky García, dio a conocer que en este proceso electoral ese instituto político espera verse fortalecido en la urnas, dado que a nivel estatal postuló candidatos en 183 municipios.

Dijo que pese a que anteriormente el PANAL, era visto como un 'partido chiquito' que no representaba competencia, hoy en día está mejor posicionado incluso más que otros partidos.



"Muchas veces a Nueva Alianza lo veían como un partido chiquito, ahora lo ven como el partido de competencia, como el partido que les comienza a preocupar a muchos, por que esta era, ya no es de los partidos fuertes o de los partidos chicos, es la era de los candidatos, y nosotros traemos a los mejores candidatos de labor social, que realmente están sumando a este gran proyecto, que es convertir Veracruz turquesa" comentó.



La entrevistada agregó que ese partido actualmente goza de la preferencia de hombres y mujeres valiosos que buscan un cambio real y verdadero de sus municipios, por lo que sin ningún conflicto el partido logró la postulación de sus candidatos, respetando la paridad de género, por lo que del total de aspirantes postulados 91 son mujeres y 92 hombres.



Añadió que en estos en estos comicios electorales esperan lograr más de 180 mil votos en la entidad, pero lo más importante obtener el triunfo en varios municipios, pues se han encargado de postular a candidatos ciudadanos, que conocen las necesidades de la población y con entrega social.



Hizo referencia de varios candidatos en la zona centro que cuentan con la simpatía de la población y que además conocen las carencias y fortalezas de cada uno de sus municipios, como Julián Ramos en Ciudad Mendoza, Jacinto Romero en Ixtaczoquitlán y Nury Aguilar en Orizaba, quienes pretenden un cambios real y verdadero, haciendo una labor social con aquellos que menos tienen.



"En Orizaba y otros municipios tenemos mujeres y hombres aguerridos, en Orizaba están bien las cosas, ha crecido el municipio ha habido infraestructura, hay calles limpias, pero lo que le ha faltado es la labor social y ahora no queremos retroceder de lo que Orizaba es, queremos dar un paso hacía adelante y en Nueva Alianza traemos propuestas claras, por que queremos avanzar sin destruir, sin hacer a un lado todo lo que ya se hizo, pero sabiendo que aún falta más, que es la entrega social, empleos dignos, que esos jóvenes no se tengan que ir de nuestra ciudad para encontrar oportunidades, aquí se pueden construir y se construyen con visión" concluyó.