Denuncian actos proselitistas a favor de PAN-PRD en Orizaba

Lucía García/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-19:23:50 Orizaba Militantes de algunos partidos de Orizaba denunciaron la presunta complicidad de dependencias estatales, para favorecer al candidato a la alcaldía de la coalición PAN-PRD con propaganda proselitista en vehículos con permisos estatales sin importar si violan la ley.

"En este caso vemos y creemos que hay complicidad de parte de Transporte Público, quien no vigila se respete la ley de tránsito y transporte para el estado de Veracruz, pues en Orizaba circulan diversos taxis que portan los famosos pegotes o medallones con propaganda política a favor del candidato de la alianza PAN-PRD, Daniel Zairick y eso podría constituir un delito" acusaron simpatizantes del Partido del Trabajo.



Señalan que de acuerdo a la ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, en su artículo 121 establece claramente que la instalación de publicidad en los vehículos del servicio de transporte público, se sujetará a disposiciones dque determine la autoridad de autotransporte.



"Además de que se establece claramente que se prohíbe la instalación de propaganda política en las unidades de transporte público en todas las modalidades y sub modalidades previstas en el artículo 118 de esta ley y que contempla al servicio en su modalidad de taxi" agregaron.



Con lo anterior, afirman queda evidenciado que al menos en Orizaba, el delegado de transporte público Javier Azcoitia Blasquez, estaría favoreciendo al candidato del partido en el estado, toda vez que algunas de la unidades que fueron captadas circulando en Orizaba además de portar propaganda política, circulan sin placas.



Este hecho se suma a las series de irregularidades en las que se acusa al gobierno del estado de meter las manos en el presente proceso electoral, con el firme propósito de favorecer a los candidatos de la coalición conformada por Acción Bacional y PRD con la intención de posicionar a los Yunes Márquez, al grado de que en las calles ya difunden también su rostro de manera mediática y a la par de la publicidad del candidato a la alcaldía de Orizaba.



No obstante, Orizaba no es el único con este problema, pues en otros municipios, aspirantes iniciaron la colocación de medallones en taxis de sus municipios.