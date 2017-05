Alertan de engañosa cadena en WhatsApp Tweet Para que no se acabe la costumbre de las horribles cadenas de mensajes que alguna vez proliferaron en Hotmail, Facebook y cualquier servicio de mensajería que se volvió popular en su tiempo, alguien comenzó un rumor aprovechándose de la falla en el servicio de WhatsApp. Redacción - 2017-05-05 16:00:39 - SDP Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-16:01:07 Redacción Para que no se acabe la costumbre de las horribles cadenas de mensajes que alguna vez proliferaron en Hotmail, Facebook y cualquier servicio de mensajería que se volvió popular en su tiempo, alguien comenzó un rumor aprovechándose de la falla en el servicio de WhatsApp.



Con un larguísimo mensaje, que se comenzó a distribuir entre algunos de sus 1.2 mil millones de usuarios totales de la aplicación, una supuesta “directora de whatsapp” llamada Karelis Hernández informaba que solo estaban disponibles 530 cuentas para nuevos teléfonos.



Acusando una supuesta congestión en los servidores, el mensaje alentaba a compartir el mensaje con más de nueve personas para mantener activas sus cuentas y las de sus contactos, asegurando que cobrarán los mensajes en 0.37 centavos después de 24 horas.



Sobra decir que el verdadero CEO y fundador de la WhastApp es Jan Koum, además ningún tipo de promoción, advertencia o actualización se hace en ese formato, por lo que no es necesario enviar ese mensaje a ninguno de tus contactos.



Con información de SDPnoticias

