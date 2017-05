Ex oficial de tránsito de Mina clama por apoyo

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-15:46:42 Minatitlán José del Carmen Pareyra clama por ayuda, pues está caído con su enfermedad.

Con el pie derecho vendado encontramos en días pasados a José del Carmen Pereyra Cruz, sentado en un lugar del mercado Solidaridad en donde reposaba acompañado de su esposa Dorotea Santos Cruz; y aun con vendaje se le notaba una prominencia en su tobillo.



Fue a través de una charla con José, hombre de 49 años de edad, como nos enteramos de su precaria situación que lo obliga a vivir de la caridad pública, revelando que fue oficial activo de la delegación número 8 de Tránsito del estado en esta ciudad y que su situación de incapacidad se dio hace seis años cuando en sus tareas laborales resbaló y cayó.



Él dice que no le tomó importancia al hecho de haberse caído y torcido el tobillo, pero a través del tiempo le atrajo consecuencias pues en los primeros días del mes pasado le sacaron una gran cantidad de pus en el punto afectado. “No me daba yo cuenta hasta que empecé a sentir calentura, pérdida de apetito y mucha diarrea”, dice.



José del Carmen, quien además padece diabetes, precisa que “el pie ya salió adelante, pero falta curarlo a diario y por mi situación económica no puedo salir adelante”, mencionando que tiene que recolectar algún dinero para pagar el taxi que lo traslada para sus curaciones, y que además tiene que comprar las gasas y otros materiales que en suma hacen un presupuesto de 150 pesos diarios.



El atribulado hombre dice que solamente vive con su esposa en una habitación cuyo trecho se está cayendo, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Insurgentes Norte, y que no tiene posibilidades de poder trabajar, por lo que a través de este medio pide al gobernador su apoyo, señalando que se encuentra en una situación drástica. Y señala que necesita solventar otra situación que es en relación a su afore, pues por la falta de la contracción “del” en sus documentos que aparece como José Carmen y no José del Carmen, no ha podido disponer de ese beneficio.