Imparcial el operativo de trasponte publico en Nanchital

Areliz Sosa / Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-15:44:15 Nanchital Taxistas y urbaneros, aseguran que los elementos de Transporte Público, aplican la Ley y el Reglamento para beneficio propio.

Automovilistas que en varias ocasiones han sido intervenidos en los operativos que realizan los elementos de Transporte público, aseguran que los oficiales encargados de la revisión de documentos y la aplicación de la Ley permiten que las unidades irregulares libren los filtros de revisión.



Los inconformes mencionaron los operativos “de seguridad y atención” que efectúan elementos de transporte público en los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste, supuestamente se deben de llevar a efecto para la revisión de automóviles del servicio y para tener la relación de los conductores o coches que ya fueron revisado.



Sin embargo están siendo utilizadas para que los operadores de algunas unidades irregulares pasen desapercibidas, y de pie a la corrupción, ya que hace alrededor de una semana un grupo de taxistas retuvieron al conductor de una unidad pirata, que no tenía el número económico, no portaba placas de circulación, no tenía permiso, además de que en ese mes en dos ocasiones fue intervenido por la misma situación, expuso Antelmo Morales.



Sabemos que estos retenes, deben de ser para otorgarnos la seguridad a los conductores y pasajeros del servicio público de cualquiera de las modalidades, pero la mala coordinación y el favoritismo que tienen los uniformados genera pérdida de tiempo para quienes tenemos en regla nuestra unidad, puesto que debemos detenernos en varias ocasiones.



Por otra parte, los prestadores de servicio de la modalidad taxi aseguraron que en algunos de sus compañeros han sido infraccionados por violar el Reglamento de Tránsito y Vialidad o la Ley de Transito, pero cuando se les fue requerido en los conflictos de la invasión de rutas estos se han deslindado de tener la autoridad para intervenir en situaciones como estas.