Investiga EU a Uber por uso de software fraudulento

Estados Unidos abrió una investigación criminal contra Uber luego de encontrar que este servicio de transporte utilizaba un software que le permitía burlar a las autoridades en zonas que estaban restringidas para sus conductores.



La investigación -que apenas comenzó- busca determinar el modo en que Uber usaba el software, indicó el viernes a la AFP una fuente cercana al caso, confirmando información revelada por el diario The Washington Post.



La oficina del Procurador federal del distrito norte de California, Brian Stretch, es la que está cargo de la investigación, confirmó la fuente que pidió el anonimato.



Un vocero del Procurador, contactado por la AFP, no quiso comentar.



El software Greyball, cuya existencia fue revelada por el diario The New York Times, funcionaba gracias a datos de los usuarios: trabajadores de las autoridades reguladoras, por ejemplo, eran identificados y sus solicitudes del servicio eran anuladas.



La empresa defendió el software alegando que servía para proteger a sus conductores de rivales malintencionados que recurrían a teléfonos inteligentes para perturbar su trabajo y no evadir a las autoridades.



Uber, que reconoció la existencia del software y se comprometió a no usarlo más, sostuvo que Greyball tenía varias funciones, incluida la protección de sus conductores de usuarios violentos o que incumplen los términos y condiciones del servicio.