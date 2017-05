Congreso de Veracruz presenta denuncia de hechos contra Eva Cadena ante la Fiscalía General

Jesús Ruiz/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-05-10:17:50 Xalapa l Congreso del Estado presentó una denuncia en contra de la diputada local independiente, Eva Felicitas Cadena Sandoval.

Además de la solicitud de desafuero, el Congreso del Estado presentó una denuncia en contra de la diputada local independiente, Eva Felicitas Cadena Sandoval.



Minutos antes de la media noche de este viernes, el Director Jurídico del Congreso del Estado, Ángel Ramírez Bretón, puso a disposición de la Fiscalía General del Estado dicha querella de hechos.



Esto por delitos presuntamente relacionados con el proceso legislativo que podría contener actos constitutivos de delito contra la diputada local, ex integrante de la fracción de Morena.



A través de un comunicado, se informó que el funcionario administrativo presentó la noche del jueves 4 de mayo, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que se investiguen los actos que podrían ser constitutivos de delito.



Esto derivado de una videograbación difundida en medios de comunicación, referentes a un proceso legislativo en el que participa Cadena Sandoval, ex integrante de la bancada de MORENA.



Ello en cumplimiento al Acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 2 de mayo, por el cual se instruyó al área jurídica del Congreso del Estado a presentar a disposición de las autoridades competentes los hechos constitutivos de delito que se advierten en el citado video.



El director jurídico expresó que con esta denuncia la LXIV Legislatura da muestras claras que el trabajo al interior de este Poder siempre debe estar enmarcado por la legalidad.



“Y por el bien de los veracruzanos; este hecho es inédito, porque no hay antecedente de una denuncia de este tipo”, agregó.



El funcionario dijo que hay disposición por parte del Congreso del Estado para coadyuvar con la Fiscalía General respecto a los datos necesarios que permitan la adecuada integración de la carpeta de investigación.



Explicó que la FGE habrá de integrar la investigación, juntar los elementos de prueba necesarios y de considerar que hay elementos constitutivos de delito, habrá de solicitar al Poder Legislativo el inicio del juicio para retirarle el fuero a la diputada o diputado señalado.



Ángel Ramírez subrayó que la actual legislatura ha logrado significativos avances en materia de parlamento abierto.



Como un acto de transparencia de los procesos legislativos, “el trabajo de las comisiones será público y el Dictamen lo conocerá la ciudadanía antes de ser votado en el Pleno”, concluyó.