Colectivos ubican 36 fosas en el norte del estado Tweet El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, ha localizado al menos 36 puntos en zona norte del estado, con posibles fosas clandestinas y casas de seguridad, la información la entregaron al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras Xalapa - 2017-05-05 09:50:33 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, ha localizado al menos 36 puntos en zona norte del estado, con posibles fosas clandestinas y casas de seguridad, la información la entregaron al ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.



Los puntos van desde Gutiérrez Zamora en la colindancia con Nautla, hasta Tecolutla, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Tuxpan.



“Eran lugares donde había restos, fosas, o casa de diestra, lugar de enfrentamientos, lugares de tortura, o donde se almacenaban los restos”, relató Oscar Espino, integrante del colectivo.



La información se recabó luego de varios recorridos por la región donde se entrevistó a gente, entre sacerdotes, familiares de desaparecidos y sociedad civil.



El hallazgo del Rancho La Gallera, en los límites de Tihuatlán y Coatzintla, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró tres fosas con seis cuerpos, forma parte de esos puntos que ya habían sido identificados por el colectivo.



Espino relató que en un primer encuentro,la Fiscalía reconoció que había algunos lugares identificados, sobre todo donde había habido enfrentamientos y se habían hallados casas de seguridad. “Nos dio ocho puntos posibles, entonces”.



“Nosotros no queríamos que se siguieran engrosando los expedientes, queríamos salir a la búsqueda, que nos dijeran cómo lo haríamos”. La respuesta de la Fiscalía en ese entonces fue que tenía los puntos exactos.



“En ese momento quisieron espantarnos, y decirnos que en la región había seis grupos criminales disputándose la zona y era peligrosa realizar la búsqueda de fosas”.



Explicó que la fiscalía se quedó con la información, y cuando el fiscal Jorge Winckler llegó al cargo, revisó los puntos para hallar el rancho La Gallera.

Facebook

Deja tu comentario