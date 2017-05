Busca México medidas para bloquear acceso a fructuosa si Estados Unidos cierra mercado del azúcar

El sector azucarero en México busca medidas para presionar las negociaciones ante los cambios que pretende hacer Estados Unidos.



De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina Gallardo, en las discusiones en cuanto al comercio de azúcar con EU no se ha logrado un acuerdo porque \"el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y la industria americana, dio una amenaza de aquí están los términos, si quieren fírmenlos y si no, a partir del 5 de junio vamos a imponer aranceles\".



Advirtió que la industria refinadora de ese país quiere utilizar la ley de dumping, “con la cual firmamos los acuerdos de suspensión, para renegociar los términos y básicamente sacarnos del mercado y crearse un monopolio para ellos de azúcar refinada de caña en Estados Unidos. Y eso no se vale, las cosas que nos pusieron en la mesa esta semana, prácticamente fue tómenlo o déjenlo\".



En entrevista con Radio Fórmula, Cortina Gallardo reclamó que EU pretende cambiar los acuerdos para hacerle imposible competir a México en el mercado americano.



\"Están queriendo cambiarle la calidad (de azúcar) que entrega México hacia Estados Unidos, una calidad que no se produce en ningún lugar del mundo, que nada más la pueden consumir las refinerías de estas personas en Estados Unidos, entonces nada más tendríamos un cliente a quien venderle, y esto te deja en una posición que seguramente vas a tener que incumplir en algún momento dado y le van a dar mayor cupo a otros países.”



Cortina Gallardo acotó que quien pierde en este asunto no será México sino Estados Unidos, porque va a tener que seguir exportando azúcar de otros países, porque no la pueden producir en la Unión Americana.



\"Nosotros, al detenerle la entrada de esa fructuosa, esta fructuosa no tiene otro mercado más que México, y eso sí va significar pérdida de empleos en plantas fructoseras en Estados Unidos y severas afectaciones al precio del maíz en esa nación y, por ende, a su agricultura\", sostuvo.



EU AMENAZA CON 'SUPER' IMPUESTO A AZÚCAR DE MÉXICO



La tensión comercial entre México y Estados Unidos no termina, ahora el pleito es por el azúcar. El gobierno del presidente Donald Trump amaga con imponer aranceles a las exportaciones del endulzante mexicano.



México y Estados Unidos decidieron extender hasta el 5 de junio las negociaciones sobre los acuerdos de cuotas que regulan el comercio de azúcar entre ambos países, las cuales vencían el lunes 1 de mayo.



“Aunque lamento que tales medidas sean necesarias, espero que México y los Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo justo antes de junio,” dijo en un comunicado Willbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos.



El azúcar mexicana entraba a Estados Unidos desde el 1 de enero de 2008, sin cuotas ni aranceles en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero a partir de 2015 las exportaciones son sujetas a límites de precios y volúmenes ya que Estados Unidos argumenta que el azúcar mexicana está subsidiada y eso afecta a sus industriales



Con información de Grupo Fórmula/ SDP Noticias/ Expansión

http://www.sdpnoticias.com/economia/2017/05/05/mexico-bloqueara-acceso-a-fructuosa-si-eu-cierra-mercado-de-azucar-advierten

http://expansion.mx/economia/2017/05/03/eu-quiere-amargar-la-relacion-comercial-con-mexico