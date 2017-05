Activa SSP plan de emergencia en Mecayapan Tweet Mecayapan - 2017-05-04 21:39:35 - Alejandro Ceja / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-21:40:07 Mecayapan Derivado de la fuerte lluvia, este jueves elementos policíacos al mando del delegado Paulino C. G., fueron informados que algunas viviendas habían presentado estragos Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Región XI en coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil (PC), activaron este jueves un plan de emergencia para atender los pronósticos del frente frío número 45; en el municipio de Mecayapan al menos 6 viviendas resultaron afectadas al desprenderse las láminas por los fuertes vientos.



Derivado de la fuerte lluvia, este jueves elementos policíacos al mando del delegado Paulino C. G., fueron informados que algunas viviendas habían presentado estragos.



En breve, los oficiales en apoyo a la Dirección de PC, recorrieron calles como Hilario C. Gutiérrez, del barrio primero, el boulevard Lázaro Cárdenas a la altura del telebachillerato y otras ubicadas sobre la carretera Huazuntlan – Mecayapan.



Los oficiales realizaron algunas acciones tales como, desalojar las ramas de los caminos que impedían el paso de vehículos y colocación de láminas; también se dio parte a la línea de Telmex y de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer la energía eléctrica, que por varias horas se vio interrumpida.



Ante el riesgo de que continúen las lluvias y las fuertes rachas del viento, el personal de la SSPE y Protección Civil mantienen un recorrido permanente en esa zona, para cualquier contingente.



De igual manera se mantiene la vigilancia en municipios como Acayucan, Sayula de Alemán, San Juan Evangelista, Oluta y Soconusco, pertenecientes a esta región. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario