Pago por Evento del Canelo vs Chávez supera expectativas Tweet La transmisión del Pago por Evento del combate entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. superó las expectativas trazadas en un inicio, según el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, reveló que los números de preventa van en ascenso Ciudad de México - 2017-05-04 21:02:56 - Mediotiempo.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-21:03:37 Ciudad de México El directivo reveló que la pelea se ha vendido cuatro veces mejor tres días antes de una pelea. (Foto: Getty) La transmisión del Pago por Evento del combate entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. superó las expectativas trazadas en un inicio, según el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gómez, reveló que los números de preventa van en ascenso.



El directivo reveló que la pelea se ha vendido cuatro veces mejor que cualquier promedio un miércoles antes de cualquier otro combate, además de cinco veces mejor que la pelea de Canelo y Miguel Cotto que vendió 900 mil señales.



"Nos dicen que está pasando un fenómeno bien especial para esta pelea, nos han dicho que se está vendiendo la pelea de gran manera y no sabemos sinceramente qué esperar cuando nos dicen que los números están cinco veces mejor en la preventa que en la pelea de Canelo y Cotto", estableció Gómez a ESPN.





Las dudas de Golden Boy Promotions, con la situación actual del pago por evento, serán si pueden tocar el millón de casas vendidas en el Pay Per View, el cual tiene un costo de 59.95 dólares en Definición Standard y de 69.95 en Alta Definición. En caso de que logren tocar esa cifra, será un éxito rotundo para la organización del evento.



Ya se ha hablado del beneficio que tendría esta pelea entre Saúl y Julio en caso de resultar la batalla épica que se espera, podría concretarse una revancha entre ambos púgiles.













