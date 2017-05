En Coatzacoalcos el modulo de licencias es un horno

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-18:55:22 Coatzacoalcos La falta de aire acondicionado en el módulo de licencias de Coatzacoalcos, ha ocasionado quejas entre los usuarios

A más de una semana de haber sido instalado, el módulo de licencias en Coatzacoalcos no cuenta con aire acondicionado; usuarios se han quejado por el calor que sufren dentro de las oficinas.



El módulo, fue reabierto al público el pasado 24 de abril, y desde entonces, decenas de usuarios han arribado a solicitar su permiso de conducir; sin embargo, la falta de aire acondicionado, ha ocasionado que las altas temperaturas que se han sentido en la ciudad, sean prácticamente insoportables al interior de las oficinas.



Ante esta situación, los usuarios se han visto obligados a salir a la banqueta y esperar afuera del módulo a que sean nombrados, para nada más recibir la licencia y firmarla.



“La verdad el calor no se aguanta, los ventiladores que pusieron no se dan abasto, y uno se tiene que salir para poder tomar el fresco”, señaló el señor Octavio Hernández, quien ha acudido en diversas ocasiones a solicitar informes y realizar trámites.



José Edgar, otro de os usuarios, indicó que aunque este jueves el clima no fue tan caluroso, “sería mejor si hubiera aire acondicionado”, pues cuando se llegan a juntar varias personas adentro del módulo, el calor es más agobiante.



No obstante, agradeció que el servicio sea más ágil que en las anteriores oficinas, pues en la mayoría de los casos, sólo esperan como máximo una hora.





QUE YA MERITO



Al respecto, el personal encargado del módulo reconoció que ya son varios usuarios los que se han quejado por la falta de aire acondicionado, aunque el reporte debe ser interpuesto ante la empresa ‘Cosmocolor’, concesionaria de las licencias.



Según el personal, al parecer con el cambio de oficinas, los recursos están limitados y no se puede pagar la instalación del aire acondicionado; sin embargo, el equipo ya se encuentra en el módulo, en espera de ser colocado.