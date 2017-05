Habla Marjorie de Sousa de su relación con Julián Gil

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-18:51:29 Redacción Foto tomada de IG: marjodsousa

Marjorie de Sousa habló sobre la relación que mantiene con su expareja y padre de su hijo Matías, Julián Gil.



De acuerdo con el programa Shanik en Fórmula, la actriz venezolana reveló que desde el pasado 27 de marzo fue la última vez que el actor vio al pequeño Matías; además, recalcó que ella no ha prohibido que Gil vea a su hijo.



"Jamás haría eso, jamás le cerré la puerta a Julián, hay testigos, creo que se dijo lo contrario, luego se dijo que sí lo dejaba ver; las puertas de la casa siempre están abiertas para que venga a ver a Matías, incluso cuando se ha ido de viaje, que ha llamado por teléfono siempre se lo pongo, nunca le he dicho que no; el hijo es de los dos porque los dos lo planificamos, los dos lo quisimos y dijimos que íbamos a ser responsables", explicó.



Asimismo, indicó que sentó a Julián con sus abogados para llegar a un acuerdo para que su hijo esté bien y que en un futuro tenga una buena educación, para darle lo mejor; dijo que tal acuerdo no se ha concretado porque el actor no está en el país.



"Nos pidieron cinco días para negociar, se le dieron seis días porque llamaron y pidieron que se les diera un día más, y no se llegó a ningún acuerdo y nunca más regresó a México hasta ahora, me enteré a través de los medios que había puesto una demanda en mi contra y no entendí y como no es un tema que yo entienda mejor que mis abogados se arreglen y yo contesté a esa demanda y en ese proceso estamos", dijo.



