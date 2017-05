INE y OPLE advierten de sanciones a funcionarios

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-18:44:54 Coatzacoalcos El INE y el OPLE, capacitaron a servidores públicos del sur para evitar que incurran en delitos electorales

Alcaldes y servidores públicos, deberán abstenerse de realizar proselitismo durante el periodo de campaña; de incurrir en estos actos, serán sancionados por los organismos electorales.



Para evitar esta situación, servidores públicos de Coatzacoalcos y el sur de Veracruz, fueron capacitados este jueves por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), con el fin de que tengan conocimiento de lo que pueden y no hacer durante el periodo electoral.



De acuerdo con Julia Hernández García, consejera electoral el OPLE a nivel estatal, los organismos electorales han emitido lineamientos para que los tres niveles de Gobierno en esta época de campaña, se abstengan de realizar eventos masivos, entrega de programas y reuniones en las que pueda presumirse una coacción en el sentido del voto.



“No implica que la prestación de servicios o entregas de programas se deje de hacer, sino lo que se prohíbe es su difusión masiva. También es una limitación la difusión de la propaganda gubernamental, a fin de no posicionar una imagen de algún servidor público y que pudiera generar también una vinculación con algún candidato”, dijo.



Agregó que los servidores e incluso el alcalde, si bien pueden acudir a eventos de campaña de su partido político, no podrá ser en horario de trabajo, y tampoco deberán emitir opinión alguna.



Hernández García, precisó que este tipo de conductas implican una infracción administrativa en un primer momento; sin embargo, la sanción va creciendo conforme a la gravedad del delito electoral.





LIBERTAD PARA LA ‘GUERRA SUCIA’



En cuanto a la ‘guerra sucia’ que ya se empieza a presentar, la consejera electoral indicó que al no estar prohibida por la ley, los candidatos y partidos políticos tendrán la libertad de hacer propaganda negativa.



“Las campañas electorales, legalmente están encaminadas a la obtención del voto y a difundir las plataformas electorales; el cómo se realicen, es una situación que todavía está en la libertad de cada partido y cada candidato. Recordemos que la Constitución, lo único que sanciona o prohíbe es la calumnia, de ahí que cualquier tipo de expresión que incluso pudiera ser denigratoria, digamos que está permitida”, apuntó.



Y señaló que ya quedará a consideración de la ciudadanía, valorar qué tipo de campaña realizan los contendientes.