Gobernantes, diputados y senadores, sólo buscan el cargo para llevar agua a su molino: Obispo de Veracruz

Los candidatos a las alcaldías en el estado deberían hacer una conversión de servicio para trabajar por el bien común y no para servirse del cargo, aseveró Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, obispo de Veracruz.



“Tal parece que la carrera política es una carrera diríamos para beneficio propio y no para servir a la comunidad. Hay que hacer una conversión pastoral, convertirse en verdaderos pastores y no estar sólo a la expectativa a ver cómo prospera mi parroquia, mi negocio.



“Pedimos una conversión a todos los políticos, una conversión de servicio, que comprenda que no es para beneficio propio sino para beneficio de la ciudadanía. Yo pienso que si se va logrando cambiar esta mentalidad en los servidores públicos se puede recuperar de manera maravillosa lo que debiera ser la política”, aseveró el Gallardo.



Afirmó que por la experiencia nacional, los gobernantes, diputados y senadores sólo buscan el cargo para llevar agua a su molino, cuando tienen la posibilidad de dejar huella con buenas acciones.



“El Papa ha dicho que bien comprendida la política, es una obra maravillosa porque está en función del bien de la comunidad, y buscar el bien de la comunidad es una obra digna de alabanza.



“Es una obra verdaderamente de generosidad, de entrega, de olvidarse hasta un poco de sí mismos para estar pensando en el otro; es salir del individualismo, salir del egoísmo, buscar el bien de los demás. Lo malo es que cuando se corrompe esto sucede lo que hemos visto”, subrayó el obispo de Veracruz.



Por ello reiteró su llamado a los políticos de una conversión al espíritu de servicio.