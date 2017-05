Combatir desempleo, clave en recuperación de la paz social, sobre todo en Coatza: Carlos Vasconcelos

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-05-04-13:01:00 Veracruz Carlos Vasconcelos Guevara, candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, admitió que el problema debe atenderse de fondo, es decir, retomar la figura de policía municipal o intermunicipal, según sea el caso; capacitación para los elementos; mejores salarios para que no se corrompan; que no haya rotación de efectivos, entre otros. Los problemas de inseguridad no son exclusivos de la zona sur de Veracruz sino que todo el país atraviesa por una etapa complicada lo que llama a los distintos órdenes de gobierno a trabajar de manera conjunta.



Carlos Vasconcelos Guevara, candidato del PRI a la alcaldía de Coatzacoalcos, admitió que el problema debe atenderse de fondo, es decir, retomar la figura de policía municipal o intermunicipal, según sea el caso; capacitación para los elementos; mejores salarios para que no se corrompan; que no haya rotación de efectivos, entre otros.



“Los empresarios y la población en general tenemos que meter la mano. La seguridad está en manos actualmente de los gobiernos federal y estatal y los municipios no tienen el control de la policía. Hay lugares donde se está trabajando bien en seguridad como Orizaba y podemos traer ese esquema para servir bien a la población”.



El combate al desempleo es clave en la recuperación de la paz social, sobre todo en lugares petroleros como Coatzacoalcos donde hubo fuertes recortes de trabajadores.



“Estamos en una zona importante del área petroquímica y hay empresas con número determinado de trabajadores. Tuvimos empleo cinco años en la construcción de etileno pero después de tener 17 mil trabajadores bajó a 400 y así está sucediendo con Petróleos Mexicanos donde están modernizando las plantas o vendiéndolas y hay menos trabajadores”.



Admitió que preocupa el aumento del desempleo en la zona pues genera inseguridad y problemas sociales.



Insistió en que todos los sectores pueden aportar para generar seguridad, en ese sentido criticó que la Cámara Nacional de Comercio pretenda prohibir ferias itinerantes o solicite constantemente el retiro de ambulantes sin proponer opciones para apoyar a las personas desempleadas.



Reiteró que se necesita corporaciones policiacas cuyos elementos ganen bien y vivan en el lugar que protegen.

Sin un buen salario los efectivos quedan expuestos a los criminales y a las redes de la corrupción.



“A las empresas se les debe dar incentivos fiscales para que puedan tener seguridad los inversionistas porque ahorita no hay y no sabemos cuándo harán lo de las zonas económicas. Necesitamos crear trabajo local para la gente pero dependemos del presupuesto que tengamos”.



En su visita al Corporativo IMAGEN rechazó que la red de corrupción de Javier Duarte de Ochoa afecte a los candidatos del PRI.



Llamó a los ciudadanos a analizar a cada uno de los abanderados dado que no todos los priistas son corruptos.



“En nada afecta, no pueden juzgar a todos por lo que hace una persona. El partido es serio y los partidos no gobiernan sino gente. Si él tuvo la culpa pues estará en la cárcel y quienes hayan cometido corrupción contra Veracruz que lo paguen pero no pueden culpar a mi partido. Los partidos somos hombres y mujeres y a mi no me pueden juzgar por lo que hizo otra persona”.



Como parte de su campaña proselitista recorre nuevamente las colonias de Coatzacoalcos, pues desde hace siete años efectúa trabajo en ellas para apoyar a la ciudadanía.



Si gana la contienda presentará un programa integral para el desarrollo del municipio que se traduzca en bienestar de la población, pues dependerá del presupuesto y otros elementos municipales.



Se dijo seguro del trabajo realizado en las colonias y las distintas trincheras que ha encabezado por lo que seguramente ganará la contienda del 4 de junio.



Finalmente lamentó los lineamientos establecidos por la autoridad electoral que limita a los abanderados a obsequiar playeras, gorras, llevar música a sus eventos, colocar espectaculares, entre otros, dejando de lado artículos que a su parecer son más útiles como productos de la canasta básica.