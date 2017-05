Veracruz está cansando de falta de resultados en seguridad y justicia, responde Callejas a Winckler

Respeto a diputados y a su propia investidura, pide el coordinador de los priistas en el Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, luego de que el fiscal declarara que que todo los diputados \"son corruptos\".



El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán, a nombre de todos los integrantes de su bancada, rechazó de forma categórica las declaraciones emitidas por el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, en contra de los integrantes del poder legislativo, y lamentó la expresión utilizada para referirse a los diputados locales.



Subrayó que Veracruz no necesita descalificaciones ni provocaciones entre los que tienen como tarea brindar un servicio público. “Veracruz está cansado de la falta de resultados en materias sensibles como la seguridad pública y la persecución de los delincuentes, y no espera que quienes detentan esa obligación, se dediquen a responsabilizar a otros de sus tareas”.



El legislador local, Callejas Roldán, dijo que así como la Fiscalía General del Estado es un organismo autónomo, el Congreso del Estado es un poder independiente, conformado por distintas expresiones políticas que existen en la entidad, y que sujeta su actuación a lo que dicta la Constitución y las leyes emanadas de la misma, al tiempo de sostener que no tienen cabida amenazas, intimidaciones o descalificaciones de ninguna índole, y que trabajan para que se cumpla, desde esa Soberanía, el Estado de Derecho.



Reiteró que por ello rechazaron las lamentables declaraciones del Fiscal General en relación a las determinaciones soberanas que ha tomado el Congreso Local, y esperan que el trato sea de respeto y de coordinación para el desarrollo de Veracruz.