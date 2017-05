No todos somos iguales: Zambrano a Winckler Tweet El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, pidió al fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que no se les carguen culpas que no les corresponden pues "no todos somos iguales" Xalapa - 2017-05-04 12:11:18 - Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, pidió al fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que no se les carguen culpas que no les corresponden pues "no todos somos iguales".



"Yo no comparto esa generalización que hizo el fiscal de Veracruz, lamentable, desafortunada la declaración (...) el fiscal debe tener mucho más cuidado con la manera que hace sus declaraciones. Nosotros vamos a seguir con apego estricto de lo que dice la ley", dijo.



Agregó que la tarea del fiscal es consignar las irregularidades que detecte como lo marca la ley.



"Su responsabilidad es hacerlo, que se lo voten en contra porque el PRI pretende seguir cubriendo y ser cómplices de los corruptos es un asunto del PRI, ya no será de él".



Refirió que el PRD está favor de que se retire el fuel constitucional para que si alguien tiene señalamientos fundados de alguna autoridad de que cometió alguna ilegalidad pague por ello y no se tenga que pasar por "el laberinto burocrático y político" para estar sujeto a la ley.



De visita a la capital del estado para respaldar a la candidata a la alcaldía de Xalapa por la coalición El Cambio Sigue, Ana Miriam Ferráez, pidió a los votantes valorar las propuestas que tienen, lo que representa cada una de ellas y que analicen que sus trayectorias no estén manchadas por señalamientos de corrupción.



"Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros candidatos y candidatas que han sido muy bien escogidos, algunos como la de Xalapa que viene de la sociedad civil, que sigan desplegándose en esto".

